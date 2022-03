A Rússia com o passado em frente

Por estes dias de guerra, a “russística” temperada com uma dose de “sovietologia” tornou-se o saber mais bem partilhado do mundo. Fascinado com o derrame de tanta ciência espontânea, mobilizado por tanto saber imediato, entrei na onda com os pouco meios bibliográficos sobre estas matérias de que disponho. Detive-me então num livro de uma “americanista” russa, Madina Tlatanova, que já esteve como professora convidada numa universidade sueca e em universidades americanas. O livro chama-se, na tradução em língua inglesa, What Does it Mean to Be Post-Soviet? Decolonial Art fron the Ruins of the Soviet Empire. O livro é sobre a arte contemporânea pós-soviética. Alguns capítulos consistem em entrevistas a artistas de países que pertenceram ao império soviético, mas a parte que aqui mais nos interessa é aquela em que Tlatanova define a actual “condição pós-colonial” da Federação Russa, apontando uma diferença fundamental do imperialismo russo em relação aos imperialismos europeus e dos Estados Unidos (os da “primeira liga”), uma diferença que encontra a sua razão, explica a autora, no facto de a Rússia integrar diferentes religiões e uma pluralidade de línguas e tradições culturais. E esta diferença determinou uma “viragem regressiva” no sentido de uma “diferença colonial”. E esse paradigma colonial, renovado por Putin, tem como resultado um estado de esquizofrenia responsável por uma fúria dirigida em duas direcções: contra os rivais imperiais mais fortes e contra as suas “ex-colónias” mais fracas. E Tlatanova introduz então uma noção fundamental para analisar o “limbo” em que se encontra a Rússia, quando se esgotou o recurso à ideia de um futuro maravilhoso e sente que a história a deixou na margem. Essa noção é a de “ontologia sem futuro”. Essa ausência de futuro é exactamente o contrário do “futuro feliz” que estava no centro do projecto da modernidade soviética, da qual a Rússia tem uma profunda nostalgia. O resultado é um agressivo colonialismo interno. A arte, na sua dimensão decolonial (que é aquela que interessa na análise de Tlatanova), contém em si uma enorme potencialidade: a de fornecer a base sobre a qual construir novos modos de pensamento, minando do interior as formas ideológicas e imperiais que se sedimentaram em dominações culturais, sociais e formas estéticas. Não se pode dizer que Tlatanova não acredita na arte. Nisso, pelo menos, é uma russa radicada numa forte tradição que a “geração dilapidada” como foi a dos poetas, escritores e artistas da época mais violenta do estalinismo.

Mas Tlatanova avança com outras ideias muito interessantes. Numa entrevista recente dada a uma revista online italiana, questionada sobre uma ideia que se tornou mais ou menos comum entre os estudiosos ocidentais da Rússia, a de que a época pós-soviética conduziu a uma substituição da história pela geografia (dessa história típica da modernidade, não apenas soviética, com a sua ideologia do progresso, do desenvolvimento, da irrupção incessante da novidade) respondeu que na verdade a imensidão do espaço quase sempre prevaleceu sobre o tempo, na história da Rússia (e, talvez pudéssemos acrescentar que isso é uma característica comum às nações e aos países grandes). E, muito particularmente a Rússia pós-soviética encontra-se “fora da modernidade”, diz Madina Tlatanova, fora do tempo e chegou a um ponto morto. A fixação obsessiva no espaço é um modo de manipular a história, fabricando mitos. Este tipo de análise diagnostica uma condição existencial, e não apenas política, que é a da Rússia a seguir ao colapso da União Soviética. Privação e humilhação é o que resta quando já não há nenhuma teleologia, nenhum fim aonde chegar. Daí, a busca desesperada de um novo ponto de chegada, nos últimos 30 anos da história da Rússia: “Se olharmos para a Rússia pós-soviética, vemos como a elite política construiu a sua estabilidade denegando a humilhação dos chamados “'selvagens anos 90’ na consciência colectiva” (escreve a autora). Um país que olha para o passado e o vê à sua frente e não atrás de si tem de facto uma existência muito complexa, a precisar de um tratamento radical que a história acabará por lhe ministrar.