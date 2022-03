Parte de um foguetão já terá colidido com a Lua

Uma parte de um foguetão terá embatido esta sexta-feira no lado oculto da Lua. De acordo com as previsões de cientistas, esse impacto terá acontecido às 12h25 (hora de Lisboa). Pensa-se que esse “destroço” de um foguetão pertença à missão chinesa Chang’e 5-T1, lançada em 2014. Antes chegou-se a considerar que seria parte de um foguetão da Space X.

As estimativas do dia e da hora para embate foram inicialmente e sobretudo feitas por Bill Gray, um astrónomo que desenvolve software para rastrear objectos próximos da Terra, asteróides e cometas. O astrónomo previu ainda que o impacto terá ocorrido na cratera de Hertzsprung, no lado oculto da Lua.

Como terá sido esse impacto? O objecto terá criado uma pequena cratera e pluma de pó na Lua. “Cientistas esperam ter a confirmação nos próximos dias, ou semanas”, assinala-se num artigo sobre este embate no site da BBC.

“Se fosse observável – o que, infelizmente, não é –, conseguiríamos ver [da Terra] um grande flash, poeira e pedaços de um foguetão desintegrado”, disse ao site da CNN Bill Gray. No mesmo artigo explica-se ainda que a única forma de se saber exactamente onde o objecto colidiu é através de imagens. Contudo, a sonda da NASA Lunar Reconnaissance Orbiter não está numa posição que permitisse observar o impacto logo no momento em que aconteceu, referiu a própria agência norte-americana.

Mesmo assim, saberemos como tudo terá acontecido. A equipa da Lunar Reconnaissance Orbiter está a avaliar se as observações podem ser feitas através de algumas mudanças no ambiente da Lua que permitam ser associadas ao impacto e, mais tarde, identificar a cratera formada pelo impacto. “Este acontecimento único é uma oportunidade entusiasmante para investigação científica”, disse a NASA à CNN. “A seguir ao impacto, a missão pode usar as suas câmaras para identificar o local do impacto ao se compararem imagens tiradas antes e depois do impacto. A investigação à cratera do impacto será desafiante e poderá levar semanas ou até meses.”

Também o orbitador Chandrayaan-2 pode ajudar a localizar a cratera de impacto, que poderá mesmo ter 20 metros de diâmetro, indicou ainda Bill Gray.