Governos "têm de fazer o que prometeram": jovens que processaram 33 países pelo clima

Catarina Mota, André e Sofia Oliveira, acompanhados de três irmãos de Meirinhas, no distrito de Leiria — Cláudia, Martim e Mariana Agostinho —, entregaram no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (TEDH) um processo contra 33 estados, por causa das alterações climáticas. Os seis jovens portugueses saltaram para as bocas do mundo. Um ano e meio depois, muita coisa mudou, enquanto aguardam pelo desfecho do caso que o tribunal considerou prioritário. Catarina Matos, em representação dos seis, é a directora da edição especial aniversário do PÚBLICO.