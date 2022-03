Estudantes “desesperam” por decisão sobre as regras de acesso ao ensino superior

A três semanas do início do período de inscrições para os exames nacionais do ensino secundário, o Governo continua sem anunciar como vão decorrer as provas nacionais. Isto é: se os estudantes vão fazer provas a todas as disciplinas ou se, como aconteceu nos dois anteriores anos lectivos, já marcados pela pandemia, apenas respondem às matérias específicas para o ingresso ao ensino superior. A Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior (CNAES) reuniu esta quinta-feira, mas “sem uma proposta do Governo em cima da mesa” acabou por não se pronunciar sobre o assunto.