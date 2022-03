A formiga brava

A coragem é uma qualidade que não se pode fingir. Nem aprender. Nem sequer se pode ser corajoso para toda a vida ou para todas as coisas. A coragem é uma visitação. É um estado de graça. É um que-se-lixe. É uma ausência de indecisão. É um caminho a traçar-se à nossa frente. É um empurrãozinho.

A coragem dos ucranianos é tanto maior porque estão sozinhos diante um invasor muito mais poderoso do que eles.

É que é muito fácil justificar a rendição. A rendição não é cobardia. O contrário da coragem não é a cobardia: é a sensatez. Seria sensato que os ucranianos, para salvar vidas e prejuízos terríveis que degradam a qualidade de vida de quem sobrevive, aceitassem o domínio russo.

Tudo no ser humano nos equipa para esses cálculos. Somos arranjadores de desculpas. Rendemo-nos para nos dar tempo para lutar de maneira a poder vencer. Rendemo-nos para enganar o adversário. Rendemo-nos para concentrar as energias. Até porque não nos rendemos, apenas criamos a impressão de nos rendermos, blá blá blá.

Não se pode provar e muito menos medir, mas estou convencido de que a coragem dos ucranianos está a inspirar muita gente. A coragem impressiona e comove. Mas também contagia.

Se a Ucrânia é tão destemida e tão rija, apesar da situação desesperada em que se encontra, do lado errado do Tratado de Tordesilhas do século XXI, mas cheia de vontade de pertencer ao lado certo e, por isso mesmo, brutalmente invadida; se a Ucrânia mesmo assim se bate com tudo o que tem à mão, quem somos nós para termos medo dos nossos papões menores?

Alguma coisa está diferente no nosso dia-a-dia desde que a Ucrânia se virou aos russos.

De repente, há uma série de formigas que têm catarro.

A Ucrânia mostra-nos que o medo também é uma coisa que se perde.