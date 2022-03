A destruição causada pela “visita” dos russos a Borodyanka

As tropas russas devastaram esta quarta-feira Borodyanka, uma cidade a 40km de Kiev. As imagens são de completa destruição. “A primeira vez o prédio só abanou. Na segunda começou tudo a cair”, conta Alla. As forças russas têm vindo a bombardear edifícios residenciais na zona desde o dia 1 de Março.

Uma semana depois do início da invasão russa à Ucrânia, centenas de pessoas foram feridas ou mortas, e mais de um milhão já abandonou o país. Mas o governo ucraniano resiste.