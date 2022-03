A imagem do aperto de mão entre Le Pen e Putin é verdadeira?

O tweet

O grupo de piratas informáticos Anonymous divulgou na rede social Twitter uma imagem que mostra Marine Le Pen a apertar a mão a Putin.

Tendo em conta que a guerra na Ucrânia rebentou em plena pré-campanha eleitoral para as eleições francesas, o gesto é encarado como uma potencial fraqueza por parte da líder de extrema-direita. O tweet gera controvérsia pela proximidade entre o Presidente russo e Marine Le Pen.

O contexto

Esta quarta-feira, o grupo que reivindicou o ciberataque da passada sexta-feira ao Kremlin publicou um tweet de uma imagem em que Marine Le Pen, rosto da extrema-direita francesa, e Vladimir Putin surgem a apertar a mão.

Marine Le Pen, além de ter recebido um empréstimo da Rússia em 2014, também se encontrou com Putin numa visita a Moscovo, em 2017, durante a pré-campanha das presidenciais que deram a vitória a Macron. Como registo da visita ficou a imagem em que os dois políticos surgem sentados e separados por uma mesa de pequeno comprimento, contrastando com o recente encontro entre Putin e Macron sentados em lados opostos.

De acordo com um jornalista do The Economist, o registo do encontro entre Le Pen e Putin foi incluído no programa eleitoral da líder de extrema-direita para as presidenciais de 2022. Depois do início do conflito, 1,2 milhões de cópias do documento de oito páginas foram para o lixo.

O grupo Anonymous declarou guerra à Rússia desde o início do conflito armado com a Ucrânia. Nas publicações do Twitter lêem-se frases como “as armas nucleares são armas do mal. Quando um líder de um país está a promover uma resposta nuclear, cabe ao povo desse país remover esse líder por qualquer meio necessário. Quando um líder mantém a vida na Terra refém de ameaças nucleares, perde a sua liderança”; e “se não sabe como ajudar, comece por expor e reportar a desinformação russa, é um trabalho importante durante estes tempos”;

Os factos

A fotografia é verdadeira, mas foi captada em 2017 durante a visita de Le Pen a Moscovo. De acordo com o site noticioso alemão Deutsche Welle (DW), a líder de extrema-direita esteve com o Presidente russo no dia 24 de Março de 2017 na pré-campanha para as presidenciais francesas. No encontro, Putin negou as acusações que alertavam para uma possível influência da Rússia nas eleições francesas desse ano.

Marine Le Pen, que nos dias de hoje evita falar da invasão da Ucrânia, preferindo concentrar-se apenas nas consequências económicas para o país, disse, na altura do encontro, que compartilhava a mesma “visão de cooperação, e não de subserviência” de Putin e Donald Trump (na altura Presidente dos EUA) e manifestou-se contra a “visão militante que tem sido expressada frequentemente pela União Europeia”. A imagem foi também replicada na imprensa brasileira através do site R7 Internacional.

Em resumo

A imagem partilhada pelo Anonymous é verdadeira. Mas não é recente. Foi tirada em 2017, durante a campanha para as eleições presidenciais francesas desse ano.