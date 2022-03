Congressista republicano do Texas afasta-se após escândalo amoroso com ex-mulher de jihadista

Nicholas Van Taylor teve uma relação extraconjugal com Tania Joya, uma britânica que esteve casada durante dez anos com um dos responsáveis pela propaganda do Daesh na Síria. Congressista tinha caído em desgraça no círculo de apoiantes de Donald Trump, quando votou a favor da certificação dos resultados da eleição presidencial de 2020.

Um congressista do Partido Republicano do estado do Texas, Nicholas Van Taylor, anunciou que vai abandonar a Câmara dos Representantes dos EUA no final do mandato, em Janeiro de 2023, na sequência de um escândalo relacionado com a sua vida amorosa. Taylor, de 49 anos, um conservador convicto e próximo do movimento Tea Party, admitiu que manteve uma relação extraconjugal durante nove meses com a ex-mulher de um jihadista norte-americano do Daesh, que conhecera num programa de desradicalização.

“Há cerca de um ano, cometi um erro terrível que causou muita dor às pessoas que mais amo neste mundo”, disse Taylor num e-mail enviado aos seus apoiantes, na quarta-feira, citado no jornal Texas Tribune. “Tive uma relação extraconjugal, foi um erro, e foi a maior falha da minha vida. Quero pedir desculpa pela dor que causei com a minha imprudência, acima de tudo à minha mulher e às nossas três filhas.”

Entre 2020 e 2021, Taylor manteve uma relação com Tania Joya, uma britânica de 38 anos, residente no Texas, que defendeu a criação de um califado durante grande parte da sua vida adulta e esteve casada durante dez anos com o jihadista norte-americano John Thomas Georgelas — mais conhecido como Yahya al-Bahrumi, um dos responsáveis pela propaganda do Daesh em língua inglesa, na Síria, e próximo do antigo porta-voz dos extremistas islâmicos, Abu Muhammad al-Adnani.

Georgelas converteu-se ao islão logo após os ataques terroristas de 11 de Setembro de 2001 e casou-se com Joya em 2003. Dez anos depois, já com três filhos, o casal viajou para a Síria por insistência de Georgelas, decidido a combater ao lado do Daesh pela criação de um califado. Joya arrependeu-se da decisão ainda em 2013, e quando chegou ao Reino Unido ficou conhecida como “a noiva do ISIS”.

De regresso ao Texas, onde foi viver com os pais do ex-marido — que terá sido morto em 2017, na Síria —, Joya renunciou à ideologia extremista e inscreveu-se em programas de desradicalização. Foi aí que conheceu o congressista republicano, em 2020.

O caso foi revelado no dia 27 de Janeiro por Joya, numa entrevista ao site National File, ligado à extrema-direita norte-americana. Mas só viria a prejudicar o congressista do Texas quando foi noticiado, no dia seguinte, pelo Breitbart, o site co-fundado por Steve Bannon, antigo conselheiro principal de Donald Trump na Casa Branca.

Um dia depois, a 1 de Março, Taylor foi a votos nas eleições primárias do seu partido, no Texas, e foi o candidato mais votado com 49% dos votos — o que o forçaria, ainda assim, a ir a uma segunda volta com o segundo classificado, em Maio, por não ter atingido os 50%.

Apesar de ter contado com o apoio do senador republicano Ted Cruz — outro apoiante de Trump — na campanha de 2018, Taylor caiu em desgraça nos círculos mais conservadores da direita republicana em 2021, quando votou a favor da certificação dos resultados das eleições presidenciais de 2020 e, depois, apoiou a criação de uma comissão bipartidária para investigar a invasão do Capitólio por apoiantes de Trump.

Segundo Joya, a decisão de revelar o seu caso amoroso com Taylor foi tomada quando percebeu que o congressista não ia apoiá-la, ao contrário do que tinha prometido.

“Ele podia ter mantido a promessa de me ajudar quando eu estava cheia de problemas”, disse Joya. “Ele sabia que eu estava assustada e que a minha vida estava a desmoronar-se em 2020 e 2021. O Van disse que queria ajudar-me, mas nunca o fez.”