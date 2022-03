A desumanidade de Putin partiu o mundo em dois

A invasão da Ucrânia criou uma onda de solidariedade sem precedentes na Europa. Como se constata, Portugal não é excepção. Os ucranianos são a segunda comunidade imigrante, temos de nos redimir da morte de Ihor Homenyuk e a população portuguesa sabe ser generosa nos momentos mais delicados.

É mais surpreendente que países que até à explosão pandémica do início de 2020 erguiam vedações e muros para suster os refugiados sírios, ou permaneciam insensíveis aos naufrágios mortais no Mediterrâneo, tenham aberto as suas fronteiras com prontidão às vítimas da cruel invasão do Exército russo ou estejam dispostos a acolhê-las.

Basta lembrar o caso polaco. O Parlamento da Polónia aprovou uma lei em Outubro de 2021 que legalizou a expulsão de migrantes nas suas fronteiras, que permitia ignorar pedidos de asilo apresentados após a travessia ilegal das mesmas e a construção de um muro que vai custar 353 milhões de euros.

A Bielorrússia, nos meses anteriores, utilizara os refugiados, confundidos amiúde com migrantes, consoante a utilidade política do momento, como arma de arremesso nas suas fronteiras com a Polónia, Letónia e Lituânia. Sabemos o que aconteceu: a maioria ficou presa na fronteira entre a Bielorrússia e a Polónia (que proibiu, inclusive, que os jornalistas se aproximassem do local), sem direito a abrigo, assistência ou pedido de asilo.

Varsóvia abriu agora os braços para receber os irmãos ucranianos. Seria inaceitável se não o fizesse. Mas a construção do muro não foi abandonada e é óbvio que a barreira se manterá para outros refugiados. O tratamento concedido a cidadãos de ascendência africana ou asiática, quer do lado da fronteira polaca, quer do lado ucraniano, provam que o estatuto de refugiado tem várias nuances, que oscilam em função da cor da pele, da religião, da geografia, do preconceito ou da conjuntura. Até a Hungria de Viktor Orbán, que se senta mais próximo de Putin do que qualquer outro dignitário, recebeu mais de 70 mil refugiados e apoiou as sanções impostas pela União Europeia (UE). A desumanidade de Vladimir Putin partiu o mundo em dois.

A enorme tragédia que esta guerra desnecessária criou na vida de milhões de ucranianos em fuga do seu país exige que a UE pratique uma política de asilo que não esteja dependente das vicissitudes da política interna dos seus Estados-membros. A humanidade do acolhimento, contrariamente ao que até há pouco defendiam países como a Polónia e a Hungria, deve ser uma responsabilidade partilhada por todos os europeus.