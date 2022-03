O que fazem as ovelhas no meio da vinha? Trabalham, claro

Quando nos aproximamos, cautelosamente, parece que as ovelhas nem deram por nós. Será fácil fotografá-las de perto, pensamos, enquanto comem as ervas que nasceram entre as videiras. Engano. A certa altura, há como que um sinal que nos escapa, mas que percorre o rebanho, lançando-as todas numa correria pela vinha fora. Param depois, a uma distância que, claramente, já consideram segura, e viram-se para nós, observando-nos como quem mede as nossas intenções.