Japão: companhias japonesas cancelam ligações à Europa. Finnair retoma voos com rota de 13 horas

A suspensão dos voos da Japan Airlines e All Nippon Airways deve-se à “alta possibilidade” de não conseguirem sobrevoar a Rússia. Alternativa passa por rotas mais longas. Já a finlandesa Finnair, depois do cancelamento de voos para Tóquio anunciou ir retomá-los.

A Japan Airlines e a ANA - All Nippon Airways anunciaram o cancelamento de todos os voos de e para a Europa, apontando preocupações de segurança após a invasão da Ucrânia pela Rússia. As companhias aéreas, que normalmente usam o espaço aéreo russo para os voos na Europa, juntam-se desta forma a um número crescente de transportadoras que cancelaram ou redireccionaram voos entre a Europa e o norte da Ásia. “Dada a situação actual na Ucrânia e os diferentes riscos, decidimos cancelar os voos”, disse um porta-voz da JAL à Reuters.

No site da ANA Cargo lê-se que a suspensão dos voos se deve à “alta possibilidade” de não conseguirem sobrevoar a Rússia. As companhias aéreas da União Europeia e do Canadá foram banidas do espaço aéreo russo em resposta às restrições às companhias aéreas russas, mas o Japão não fez um anúncio semelhante até ao momento.

A ANA e a JAL operam cerca de 60 voos por semana através do espaço aéreo russo entre Tóquio e Londres, Paris, Frankfurt e Helsínquia, de acordo com um porta-voz do FlightRadar24.

A Finnair, que inicialmente tinha cancelado os voos para Tóquio depois de perder o acesso ao espaço aéreo russo, disse entretanto que retomaria quatro voos semanais Helsínquia-Tóquio com uma nova rota e um tempo de voo de 13 horas, acima das 9,5 horas anteriores.

Rotas mais longas das companhias aéreas aumentarão os custos de combustível e reduzirão a quantidade de carga que pode ser transportada.

A Korean Air Lines, por exemplo, ainda estava a sobrevoar o espaço aéreo russo na quinta-feira, dia 3, mas também as transportadoras estão a evitar o país e estão a sobrevoar a China e a Ásia Central.

Tanto a JAL como a ANA cancelaram oito voos que cada transportadora tinha programado para esta sexta-feira, dia 4. As rotas incluíam os destinos de Londres, Paris, Frankfurt e Helsínquia.

Um voo Tóquio-Bruxelas, que deverá levar vacinas na volta será feito pela Ásia Central, informou a ANA, acrescentando que todos os voos de carga irão operar.