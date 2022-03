Travar Rússia nas criptomoedas é difícil e pode nem ser eficaz

O mercado duvida que as autoridades financeiras sejam capazes de apertar o controlo às transacções com criptomoedas. Mesmo que o consigam, a Rússia continua a ter alternativas.

As maiores potências ocidentais cumpriram as ameaças e avançaram com sanções financeiras pesadas contra a Rússia, em resposta à invasão da Ucrânia. Agora, os mesmos actores querem garantir que os russos não têm vias para contornar essas sanções. Comissão Europeia, Banco Central Europeu (BCE), senadores e Tesouro norte-americano, todos querem apertar o controlo sobre as criptomoedas e assegurar que a Rússia não consegue recorrer a este tipo de activo como uma alternativa de pagamentos ou para financiar a guerra. Só há um entrave: ninguém parece acreditar que esse controlo seja possível. E há outro problema, talvez mais relevante: a dimensão da economia russa.

O passo mais assertivo nesta direcção foi dado esta quarta-feira, no final de uma reunião extraordinária do Conselho de Economia e Finanças da União Europeia, que declarou que os serviços da Comissão Europeia e do BCE estão a estudar “quais os meios que podem ser utilizados para agir sobre as criptomoedas, para a Rússia não poder contornar as sanções”. Em concreto, pretende-se que não seja possível fugir à exclusão de sete bancos russos do sistema SWIFT, à proibição de pagamentos nas principais moedas internacionais por parte de entidades russas e ao congelamento de mais de metade das reservas do banco central russo.

No mesmo dia, um grupo de senadores democratas, incluindo Elizabeth Warren, enviou uma carta à secretária do Tesouro, Janet Yellen, a quem expressaram a sua preocupação quanto a este tema. E a antiga presidente da Reserva Federal norte-americana já respondeu. “Vamos continuar a avaliar se existem falhas na aplicação das sanções e de que forma podemos abordá-las”, disse Yellen, durante um evento em Chicago, citada pela Reuters. E garantiu: “Muitos participantes das redes de criptomoedas estão sujeitos a leis de prevenção contra a lavagem de dinheiro e a sanções. Este não é um sector onde se pode escapar por completo”.

Do lado da Europa, a convicção também é que não haverá dificuldades em apertar o controlo. Ao PÚBLICO, um porta-voz da Comissão Europeia lembra que “os criptoactivos já estão abrangidos pelas sanções actuais” e admite que, “teoricamente, é possível que a exclusão de alguns bancos do SWIFT seja contornada via criptoactivos ou outros meios”, mas isso não será possível de forma “imediata”. E frisa: “Embora a evasão às sanções seja mais difícil de detectar numa primeira fase, uma vez detectada, é muito fácil de investigar, porque as transacções de criptoactivos são totalmente rastreáveis e é praticamente impossível alterar isso. Se e quando grandes montantes de criptoactivos forem convertidos em moeda fiduciária (e vice-versa), essas transacções serão abrangidas pelas habituais regras relativas à lavagem de dinheiro”.

A confiança da Comissão Europeia assenta, em parte, na natureza do próprio activo. As criptomoedas podem ser definidas como moedas digitais, que apenas existem virtualmente e que podem ser utilizadas, via online, com a mesma finalidade do dinheiro tradicional, mas que não são emitidas por qualquer banco central e, sim, mineradas, ou seja, registadas através de um código e validadas, uma a uma, por um grupo de pessoas. É esse código que não pode ser alterado.

Mas, no mercado, ninguém partilha a opinião de Bruxelas, desde logo porque os intermediários destas operações são, para já, um obstáculo. Na prática, as autoridades financeiras mundiais podem pedir às plataformas de negociação de criptomoedas que bloqueiem as transacções dos seus clientes russos. Só que, a julgar pela reacção inicial destas plataformas ao pedido que já feito pela Ucrânia, a solução não poderá passar por aqui. Corretoras como a Binance (a maior do mundo) ou as norte-americanas Coinbase e Kraken estão a bloquear as contas e transacções dos clientes russos alvo de sanções, mas recusam-se a bloquear as contas de todos os clientes russos.

E, mesmo que o pedido fosse acatado, a tarefa de aumentar o controlo não seria fácil. Estas são as chamadas plataformas centralizadas, empresas que têm, geralmente, uma sede física em locais abrangidos por regulação financeira, assumem a responsabilidade de casar a procura com a oferta destes activos e detêm a real propriedade dos fundos transaccionados. Depois, e aqui se agrava o problema para as autoridades que querem sancionar a Rússia, há as plataformas descentralizadas, ou DEX, onde os donos dos activos não só mantêm total controlo dos mesmos, sem intermediários, como podem operar sob anonimato. Há, ainda, as chamadas hardwallets – literalmente, carteiras físicas, geralmente em formato de pen drive, onde podem ser armazenados criptoactivos.

É nestes dois últimos campos que os analistas têm dúvidas quanto à eficácia da regulação. “Quando se entra no ecossistema dos projectos descentralizados, a tarefa torna-se mais complicada, para não dizer impossível. As chamadas DEX e hardwallets podem tornar-se uma alternativa para a fuga de capitais para muitos russos e, nestes casos, não é possível bloquear as transacções, uma vez que estas são movimentadas através da rede blockchain”, aponta Henrique Tomé, analista da XTB. Guillermo Hernández, analista da Manfred Piontke, reforça: “O controlo e regulação de pagamentos em criptoactivos são impossíveis. Só quando as criptomoedas são convertidas em moeda fiduciária e transferidas para uma conta bancária é que é possível acção legal”.

O BCE garante que, mesmo nesses casos, há soluções, mas não as detalha. “Quando não há intermediários (isso acontece), as grandes movimentações de fundos podem ser reportadas ou rastreadas pelas autoridades competentes, se necessário”, diz apenas fonte oficial da instituição liderada por Christine Lagarde, em resposta ao PÚBLICO.

O alvo errado?

Às dificuldades de controlo que as autoridades terão de enfrentar acresce a possibilidade de estarem a apontar ao alvo errado.

Se é certo que as criptomoedas são uma alternativa real para efectuar pagamentos, estão longe de existir na quantidade suficiente para dar resposta às necessidades de uma economia com a dimensão da russa. Basta ter em consideração que as sanções financeiras já aplicadas abrangem cerca de 80% dos activos dos bancos russos, num total de cerca de 1,4 biliões de dólares, enquanto o conjunto das criptomoedas tem uma capitalização de mercado de cerca de 1,7 biliões de dólares.

Assim, acreditam os analistas, as criptomoedas servirão mais para a classe alta manter o seu nível de vida do que para financiar a guerra. “As criptomoedas podem tornar-se numa alternativa para a fuga de capitais das classes sociais com maior poder de compra no país, dado que a Rússia está cada vez mais isolada do resto do mundo”, aponta Henrique Tomé.

O que não significa que os russos não tenham alternativas. “A Rússia construiu uma avultada pilha de ouro nos últimos anos. Se precisar de dinheiro, pode usar essas reservas para comprar armamento”, considera Guillermo Hernández.

Ucrânia planeia financiar exército com NFT Do outro lado da história das criptomoedas está a Ucrânia, que, de acordo com a consultora especializada em criptoactivos Ellipitic, já terá recebido mais de 50 milhões de dólares em doações através deste tipo de activo. Agora, o país prepara-se para recorrer ao digital para financiar o exército. Esta quinta-feira, na sua conta no Twitter, o vice-primeiro-ministro ucraniano, Mykhailo Fedorov, adiantou que, em breve, o governo irá lançar uma colecção de NFT (activos não fungíveis, peças únicas, que não podem ser substituídos ou replicados e que não se gastam com o uso, como acontece, por exemplo, com os activos fungíveis, como o dinheiro) para apoiar as forças armadas ucranianas. Não é ainda claro que formato irão estes NFT assumir, nem se serão transferidos para apoiantes da Ucrânia ou vendidos em leilão.

Ou, como sugeria esta semana, em entrevista à BBC, o presidente executivo da Binance, quase não há limites para os activos a que os russos podem recorrer. “Se as pessoas quiserem evitar sanções, há vários métodos para o fazerem. Podem usar dinheiro, diamantes, ouro. Não acho que os criptoactivos sejam nada de especial”, disse Changpeng Zhao.