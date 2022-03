Governo deve entregar acordo do PT 2030 em Bruxelas na próxima semana

O Governo aprovou nesta quinta-feira a sua proposta de acordo de parceria do Portugal 2030 (PT 2030), que fixa os objectivos, as regras e que vai orientar a aplicação dos fundos do próximo quadro comunitário. A proposta deve ser entregue em Bruxelas na próxima semana.

No final da reunião desta quinta-feira, o comunicado do Conselho de Ministros resumia as novidades em menos de dez palavras: “Foi aprovado o Acordo de Parceria Portugal 2030.” Fonte governamental disse depois ao PÚBLICO que o documento “será publicado nos próximos dias” e entregue em Bruxelas, “provavelmente na próxima semana”. A Comissão Europeia terá no máximo três meses para pedir alterações, tendo que decidir sobre a aprovação num prazo máximo de quatro meses após a entrega da proposta.

Era uma decisão que tinha sido deixada para o próximo Governo, mas dado o atraso na tomada de posse do novo elenco, o executivo ainda em funções acabou por chamar a si a tarefa. Respalda-se no facto de não colocar em causa a legitimidade do próximo Governo, que também será do PS e de António Costa, depois da vitória socialista por maioria absoluta nas eleições legislativas antecipadas de 30 de Janeiro.

Ao contrário de mais de uma dezena de países, que já tinham entregado a sua proposta de acordo à Comissão Europeia (sendo que a Grécia já o assinou e pôde avançar para a aplicação dos fundos comunitários a que tem direito), Portugal ficou para trás. Uma situação que tem merecido reparos. O eurodeputado social-democrata José Manuel Fernandes, em declarações ao PÚBLICO, é um dos que alertam para as consequências: "Quanto mais tempo se demorar a entregar [o acordo], mais difícil se torna executar a programação proposta, o que significa que Portugal se arriscará a perder verbas.”

As regras não impõem qualquer prazo para a entrega do documento. Mas o quadro financeiro plurianual ficou fechado no final de 2020. Para Portugal, prevê 23 mil milhões de euros, entre 2021 e 2027. E 2021 já passou. Mesmo que haja três anos suplementares para executar aqueles fundos, a tarefa será exigente, porque coincide com a execução do Plano de Recuperação e Resiliência e com a recta final do PT 2020.

O acordo da Grécia, que tem direito a 21 mil milhões, já está assinado. Mais de uma dezena de outros Estados-membros já entregaram as suas propostas. Portugal deve integrar esse lote nos próximos dias, segundo a fonte governamental contactada pelo PÚBLICO.

Na versão inicial posta em debate público durante duas semanas em Novembro passado, a maior parte dos 23 mil milhões de euros (36%, ou 8329 milhões de euros) fica destinada a apoiar a “digitalização, a inovação e as qualificações como motores do desenvolvimento”.

Oficialmente, nada se sabe sobre a segunda versão que o Governo apresentou a Bruxelas em Janeiro, depois de incorporar os resultados do debate público, que se saldou por 242 participações. O que se sabe sim é que o Governo manteve as negociações informais com a Comissão, para consensualizar o mais possível uma proposta final e, assim, evitar qualquer derrapagem quando o documento for entregue. Sendo certo que Bruxelas terá agora até Julho para dar luz verde.