Esteves anuncia álbum para Abril e estreia-o com uma metáfora a que chamou Floresta

Foi em 2019 que o vocalista e letrista dos lisboetas Trêsporcento, Tiago Esteves, se lançou a solo assinando apenas Esteves num álbum homónimo, com canções folk inspiradas numa estadia de dois anos na Austrália. Desse álbum foram publicados dois videoclipes, Vista de cima e Fiji. Agora, passados pouco mais de dois anos, Esteves prepara-se para lançar um novo álbum, O Alpinista, que deverá chegar às plataformas digitais e às lojas (em vinil branco) no dia 29 de Abril. A anunciá-lo, vai publicar esta sexta-feira um primeiro single e videoclipe, que se estreia um dia antes no PÚBLICO. Chama-se Floresta e nele participam, além de Esteves (voz, guitarra acústica e ambiências), João Gil (piano), David Santos (contrabaixo), David Pires (bateria) e JP Mendes (coros). O videoclipe, da autoria de JP Mendes, que é também responsável pelos materiais gráficos do novo disco, foi feito com base numa série de imagens a preto e branco, retiradas de anúncios clássicos americanos, de 1948 a 1969.

Mas a floresta a que nos conduz este tema não é uma floresta física. No texto que anuncia o videoclipe, Esteves explica assim o tema: “Lidar com o peso das nossas acções nem sempre é fácil. A Floresta é uma metáfora para o momento em que aceitamos o mal que fizemos.”

O álbum O Alpinista, segundo os seus promotores, é editado pela Azáfama e contou com o apoio do Fundo Cultural da SPA e da República Portuguesa – Cultura. Além do tema que lhe dá título, O alpinista, e do single agora divulgado, Floresta, inclui mais sete canções: Santiago, Que o mar leve, Caminho plano, A garça, Esconde-te de mim, Ter onde ficar e Doce anarquia. Todas as letras e músicas são de Esteves, excepto A garça, com letra de Pedro Malaquias e música de Flak (Rádio Macau, Micro Audio Waves). Além dos músicos já citados, participou também nas gravações a violoncelista Raquel Merrelho.