Muita pintura e escultura entre os seis finalistas do Prémio Novos Artistas Fundação EDP

Adriana Proganó, Andreia Santana, Bruno Zhu, Maria Trabulo, René Tavares e Rita Ferreira, todos com menos de 40 anos, são os seis finalistas do Prémio Novos Artistas Fundação EDP, revelou a instituição ao PÚBLICO. As escolhas da 14.ª edição deste prémio bienal mostram um predomínio de artistas a trabalhar em pintura e escultura, mas também a presença de práticas interdisciplinares, com extensões ao têxtil e ao vídeo.