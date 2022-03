Fundação Arpad Szenes-Vieira da Silva vai receber e apoiar artistas ucranianos

A instituição receberá no imediato, e por um período a definir, quatro artistas, aos quais concederá bolsas mensais de 650 euros.

A Fundação Arpad Szenes-Vieira da Silva vai receber na Casa Atelier Vieira da Silva, em Lisboa, até quatro artistas ucranianos que queiram vir para Portugal, atribuindo uma bolsa mensal de 650 euros a cada, para poderem trabalhar em segurança.

“Face à situação criada pela invasão russa na Ucrânia”, a Fundação Arpad Szenes-Vieira da Silva receberá quatro artistas no imediato, por um período a definir, no atelier que foi de Maria Helena Vieira da Silva e de Arpad Szenes, anunciou a fundação em comunicado.

A fundação vai disponibilizar também espaços nas suas instalações para que os artistas em residência possam expor as suas obras.

A iniciativa abrange no imediato quatro artistas, mas a ideia é aumentar em breve o número de artistas a beneficiar deste novo Apoio Fundação Arpad Szenes-Vieira da Silva a artistas ucranianos”, estando, para tal, a fundação em contacto com empresas do ramo hoteleiro.

Para operacionalizar este programa, a instituição está também em contacto com as autoridades portuguesas e a Embaixada da Ucrânia em Lisboa, bem como com galerias e outras instituições congéneres.

A fundação explica esta sua iniciativa com o cumprimento dos desígnios para que foi criada: “Inspiramo-nos na vida do casal Maria Helena Vieira da Silva e Arpad Szenes, artistas que procuraram viver em paz e em liberdade e que sofreram o exílio durante a II Guerra Mundial, tendo mantido sempre uma postura generosa em relação a outros artistas deslocados”.