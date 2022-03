Os concursos de apoio ao cinema e audiovisual de 2022 abriram esta quinta-feira, com um montante total de 22,9 milhões de euros, o que representa mais 705 mil euros do que em 2021, revelou o Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA).

A autorização para o ICA gerir e repartir os 22.920.000 euros pelos diferentes programas de apoio financeiro foi publicada na quarta-feira em Diário da República e a declaração de prioridades e abertura de concursos consta esta quinta-feira da página oficial do instituto.

De acordo com a declaração anual de prioridades, este ano abriram 29 concursos diferentes, sendo que o programa geral de apoio ao cinema totaliza 11,7 milhões de euros, perdendo 530 mil euros face a 2021. Em contrapartida, o programa geral de apoio ao audiovisual e multimédia soma este ano 5,2 milhões de euros, ou seja, conta com mais 530 mil euros, comparando com o de 2021.

Anualmente o ICA atribui, mediante decisões de júris, apoios financeiros a projectos de cinema e audiovisual em diferentes fases — da escrita de argumento à finalização de projecto — e também atribui financiamento para distribuição e exibição, para a formação de públicos ou para a aplicação de acordos de co-produção com outros países.

Segundo a declaração anual de prioridades, há ligeiros aumentos em programas específicos, como o de apoio à produção de primeiras obras de longa-metragem de ficção, com um reforço de 3,8% de verbas, ou seja, mais 125 mil euros, face a 2021.

Comparando com 2021, a declaração de prioridades de 2022 já não tem o programa de apoio à exibição em festivais e circuitos alternativos, que somava 440 mil euros, mas conta com um apoio plurianual (de dois anos) para associações do sector, descrito como sendo para “divulgação e promoção internacional de obras nacionais”, totalizando 570 mil euros.

Há ainda uma alteração no programa de apoio a acções de formação para público infantil e juvenil, que passa de dois para três anos e com o montante total a subir de 150 mil euros para 390 mil euros.

Destaque ainda para a inclusão de um novo fundo internacional, intitulado “New Dawn”, para o qual o ICA canaliza 120 mil euros e que, segundo a declaração de prioridades, tem como objectivo apoiar a produção de longas-metragens de ficção e de documentário.

A adesão a este fundo é apenas por “convite efectuado pelo Instituto de Cinema dos Países Baixos”, tendo já demonstrado interesse em participar nele 13 países, entre os quais a Áustria, o Canadá, a Finlândia, a Noruega, Portugal, o Reino Unido e a Suécia.

Segundo o ICA, a declaração anual de prioridades — que acompanha habitualmente a abertura do calendário de apoios — foi feita considerando sugestões e contributos recolhidos junto dos diferentes agentes do sector e tendo em conta os “recursos financeiros existentes” e a “previsão dos encargos plurianuais”.