A celebrar uma década de existência, CIAJG regressa ao passado para projectar o futuro

É sob o mote do “Ritual do Encontro” que o Centro Internacional das Artes José de Guimarães (CIAJG) apresenta o seu programa de celebração após uma década de existência. Entre Março e Setembro estão previstas exposições, conversas, performances e workshops .

No ano em que assinala dez anos de existência, o Centro Internacional das Artes José de Guimarães (CIAJG) quer projectar o futuro reflectindo sobre o seu passado. O museu, inserido na Plataforma das Artes e da Criatividade – obra maior da Guimarães Capital Europeia da Cultura (CEC) 2012 –, vai apresentar, até Setembro, um programa multidisciplinar com exposições, conversas, performances e workshops, convocando artistas de vários pontos do globo a olhar para as três colecções de arte africana, pré-colombiana e chinesa de José de Guimarães que preenchem o museu há uma década.