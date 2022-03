Quinta na TV: as mãos que moldam o barro, a urgência climática e alguns golpes

CINEMA

The Homesman - Uma Dívida de Honra

Fox Movies, 21h15

Nebraska (EUA), 1854. Depois de um Inverno terrível, três mulheres perdem a razão. Os maridos são persuadidos a enviá-las para uma casa de acolhimento para doentes mentais, no Iowa. Mary Bee Cuddy, que luta contra os seus próprios demónios, voluntaria-se para fazer a viagem que as levará ao destino – uma tarefa que se vai revelar praticamente insuportável. O actor Tommy Lee Jones assume a realização desta adaptação da obra homónima de Glendon Swarthout. Também integra o elenco, ao lado de Hilary Swank, Meryl Streep, Hailee Steinfeld, John Lithgow e James Spader.

A Ilha dos Golpes

AXN Movies, 23h10

George Armitage filma este policial em que Jack (Owen Wilson), um surfista mentiroso, se muda para o Havai, onde arranja trabalho junto de um juiz (Morgan Freeman). Quando Jack se envolve com Sara, a amante de um magnata do imobiliário (Gary Sinise) – um homem de negócios dúbio, rival de longa data do juiz –, decidem juntos elaborar um audacioso golpe.

Creed: O Legado de Rocky

Fox, 00h05

Adonis Johnson nunca conheceu o pai, Apollo Creed, campeão mundial de pesos-pesados, mas está decidido a dedicar-se ao boxe e tornar-se campeão, em honra dele. Resolve ir a Filadélfia, onde se realizou o lendário combate entre Creed e Rocky Balboa, para localizar Rocky e lhe pedir que seja seu mentor. Ryan Coogler assina este sétimo filme da saga Rocky. Além de Stallone no papel principal, conta com Michael B. Jordan, Tessa Thompson, Tony Bellew e Graham McTavish.

A Rapariga no Comboio

AXN Movies, 2h25

Adaptação do best-seller homónimo da inglesa Paula Hawkins, com realização de Tate Taylor e argumento de Erin Cressida Wilson. Depois de um divórcio algo traumatizante, Rachel (Emily Blunt, nomeada para o BAFTA por esta actuação) entregou-se à depressão e ao alcoolismo. Todos os dias faz o mesmo percurso de comboio. Pela janela, observa um jovem casal com uma vida aparentemente perfeita. Sente-se cada vez mais ligada a eles e a uma ideia de amor inabalável. Mas tudo se altera quando, numa dessas viagens, repara em algo perturbador.

SÉRIE

Intuição Criminal

AXN, 23h54

Começa a quarta temporada da série criminal austríaca centrada em Angelika Schnell (Ursula Strauss), a ultra-intuitiva e algo desregrada – mas brilhante – inspectora-chefe do departamento de homicídios de Viena.

DOCUMENTÁRIOS

Terra: Histórias da Cerâmica

RTP2, 22h53

Estreia. Renato Costa e Silva trabalha o barro entre a Terceira e a Lousã, dando largas ao seu fascínio pelo material, pela roda de oleiro, pelo forno a lenha. Assim, encontra, segundo a RTP, “o seu lugar no mundo, entre a biologia, a olaria, a música e as viagens”. Juntamente com a mulher, a artista plástica Kerstin Thomas, protagoniza Roda-espelho-mundo, o primeiro dos oito episódios desta série documental (em exibição semanal). Com realização de Sara Morais e produção da Vende-se Filmes, visita várias terras do país – do Algarve a Barcelos, passando por Montemor-o-Novo e Caldas da Rainha e ilhas – em busca de artesãos, mas também de designers e de outras mãos que pegam nesta arte. Porque, como a escultura e professora Virgínia Fróis há-de sublinhar no segundo episódio, “ninguém faz cerâmica sozinho”.

Já!

RTP2, 23h28

Realizado pelo estreante Jim Rakete, incide sobre uma emergência global: as alterações climáticas. Toma o pulso ao impacto das palavras e acções de Greta Thunberg, vai ao encontro de jovens activistas para perceber as suas motivações, recolhe opiniões de veteranos e especialistas na matéria e manifesta o apoio de personalidades do mundo artístico, como Wim Wenders ou Patti Smith.

INFORMAÇÃO

Autores

TVI, 1h55

Zeca, o disco que Pedro Jóia lançou, em 2020, como homenagem a José Afonso, e que foi distinguido com o Prémio Carlos Paredes pela Sociedade Portuguesa de Autores, dá o tom à entrevista feita por Carlos Mendes, também pautada pela ligação de Jóia à música de Armandinho ou Paredes.