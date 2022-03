Marcelo condecorou SNS pela “abnegação e heroísmo” no combate à pandemia

O Presidente da República condecorou esta quarta-feira o Serviço Nacional de Saúde (SNS) com a mais elevada Ordem Honorífica nacional, a antiga Ordem Militar da Torre e Espada, do Valor, Lealdade e Mérito, pela “abnegação e heroísmo” no combate à “missão cimeira de salvar vidas e saúde”, demonstrada, em particular, durante o combate à pandemia.