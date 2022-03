Direcção do CDS e Nuno Melo em conflito por causa das contas

A delicada situação financeira do CDS está a causar fricção entre a direcção do CDS e Nuno Melo, candidato à liderança do partido. O eurodeputado disse não ter ideia sobre o estado das contas, mas a direcção de Francisco Rodrigues dos Santos assegurou já ter disponibilizado os dados solicitados pela candidatura. O certo é que o CDS vai ter a sua subvenção pública drasticamente reduzida por não ter eleito deputados nas legislativas de 30 de Janeiro, o que já está a obrigar a reajustar as despesas e fez com que a actual direcção esteja a negociar rescisões amigáveis com funcionários. No futuro, o pagamento de quotas para os militantes estará em cima da mesa.