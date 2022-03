Inflação atinge novo máximo de 5,8% na zona euro

A inflação da zona euro voltou a bater um novo recorde em Fevereiro, ao chegar aos 5,8%, depois dos 5,1% de Janeiro. De acordo com a estimativa rápida divulgada esta quarta-feira pelo Eurostat, o maior impulso foi dado pela energia (cujos preços subiram 31,7%, contra os 28,8% de Janeiro), seguindo-se, a grande distância, os alimentos, tabaco e álcool (mais 4,1%, contra os 3,5% em Janeiro).

Para se ter uma ideia da escalada que se verificou nos últimos meses, em Fevereiro de 2021 a taxa de inflação na zona euro estava nos 0,9%.

Portugal voltou a situar-se nos países com uma taxa menos elevada, com 4,4%, cabendo à França a mais baixa, com 4,1%. Mais perto da média ficou a Alemanha, com 5,5%, cabendo as taxas mais elevadas à Lituânia, com 13,9% (contra 0,4% em Fevereiro de 2021), e à Estónia, com 12,4%.

Estes dados da inflação trazem consigo uma maior pressão sobre o Banco Central Europeu, que tem também de lidar com as consequências da invasão da Ucrânia por parte da Rússia.