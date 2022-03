Héctor Herrera troca Atlético de Madrid pela MLS

Internacional mexicano ex-FC Porto tem acordo com o Houston Dynamo e deixa clube espanhol no final da época.

O internacional mexicano Héctor Herrera, que representou o FC Porto entre 2013 e 2019, vai deixar o Atlético de Madrid no final da temporada para assinar pelo Houston Dynamo, anunciou esta quarta-feira o clube da Liga norte-americana (MLS).

O médio, de 31 anos, termina o vínculo com os campeões espanhóis em Junho, juntando-se depois ao emblema texano, com o qual já assinou um pré-contrato até 2024, com opção de extensão por mais um ano.

Herrera iniciou a carreira no Pachuca e em 2013 transferiu-se para o FC Porto, clube pelo qual realizou 245 jogos e marcou 35 golos, chegando mesmo a envergar a braçadeira de “capitão” da equipa portista.

Após seis temporadas ao serviço dos “dragões”, rumou ao Atlético de Madrid, em 2019, mas nunca se afirmou na equipa madrilena.