Um clássico na sombra dos incidentes no Dragão

Após dois empates para o campeonato - o último não acabou da melhor maneira -, Sporting e FC Porto começam esta noite (20h45, TVI) a lutar por um lugar na final da Taça de Portugal. No Estádio José de Alvalade, na primeira mão da meia-final, os “leões” sabem que não vão ter Pedro Gonçalves, enquanto nos “dragões” estão praticamente na máxima força. De volta estão Pepe e Tabata, suspensos preventivamente após os incidentes entre jogadores das duas equipas no Estádio do Dragão, e Rúben Amorim deixou uma previsão sobre a data de quando sairão os castigos efectivos: “Até passarmos a eliminatória da selecção com a Itália, acho que não vai sair castigo nenhum.”

Embora a competição seja diferente, o último clássico, disputado há 19 dias no Estádio do Dragão, marcou as conferências de imprensa dos dois treinadores na véspera de mais um frente-a-frente entre Rúben Amorim e Sérgio Conceição. E ambos os técnicos coincidiram no discurso: o que se passou, não se pode repetir.

Com a clareza habitual, Amorim começou por dizer que não necessitou de ter “nenhuma com os jogadores sobre isso, porque é óbvio que aquilo não pode voltar a acontecer”. “A nossa ideia é jogar o jogo pelo jogo. Quem ganhar, vai ganhar, há depois um outro jogo. Temos de dar um exemplo melhor do que aquilo que foi o jogo no Dragão Os jogadores são homenzinhos e não precisam de uma conversa”, vincou o técnico do Sporting.

As palavras de Conceição não foram muito diferentes. Garantindo que “ninguém quer ver repetido o que se passou no Dragão”, o treinador sublinhou que “não foi preciso estar com grandes alertas”: “São situações desagradáveis que aconteceram, mas temos pessoas inteligentes nos dois clubes para perceberem que aquilo foi demasiado.”

Embora o clássico anterior continue a fazer sombra ao duelo desta noite, Amorim analisou as repercussões que o jogo da Taça pode ter no futuro das duas equipas e na luta pelo título, considerando que “ganhar um jogo destes é bom para a eliminatória, mas não tem influência no campeonato.”

Sobre as opções para a partida, o técnico “leonino” diz que vai “escolher a melhor equipa para ganhar o jogo”, não garantindo que mantenha a habitual rotatividade na baliza, entregando a titularidade a João Virgínia: “Vamos escolher o melhor guarda-redes para vencer o FC Porto.”

Analisando o rival, Amorim desvalorizou a saída de Luis Díaz, garantido que os “dragões” são “uma equipa muito forte”, que “consegue ganhar jogos com e sem” o colombiano, agora jogador do Liverpool. “Olhamos para isso, não esperamos um FC Porto fragilizado, está na Taça de Portugal, está com vantagem no campeonato. São duas equipas na máxima força.”

Embora este seja já o terceiro clássico entre Sporting e FC Porto em meia dúzia de meses, Amorim admitiu que a nível táctico, pode surgir surpresas de ambos os lados: “Os treinadores tentam sempre melhorar as equipas. Quando há jogos muito próximos fazemos alterações para melhorar. Não mudamos tanto a forma de jogar, mas sim as características e isso cria alguma incerteza nos adversários. Ainda temos mais um dia para escolher a melhor equipa para ganhar o jogo.”

Essa análise também foi feita por Conceição, que está convencido que “estruturalmente o Sporting não vai mudar”. “É o campeão nacional, está na Liga dos Campeões, tem uma equipa forte, com uma boa equipa técnica, com bons jogadores individualmente e bem trabalhada colectivamente. É um adversário forte, um dos que temos nas competições internas”, observou o treinador do FC Porto.

Conceição referiu que o objectivo do clube é “chegar à final e ganhar”, esperando, por isso, que a sua equipa “dê o melhor”, mesmo “num contexto de muitos jogos” e, o que pode ditar a gestão do esforço de alguns jogadores, como acontecem nas últimas partidas dos “dragões”. “Temos que olhar para quem está melhor e perceber qual o onze que nos pode dar garantias para ganhar o jogo. Não é uma gestão a pensar no Paços de Ferreira [próximo jogo dos portistas para a I Liga], mas sim por causa do momento dos jogadores.”