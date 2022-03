Candidaturas a apoios da Gulbenkian à criação artística a decorrer até Abril

As candidaturas estão abertas até 29 de Abril e podem concorrer “artistas nacionais ou estrangeiros, que trabalhem em Portugal, e instituições de produção artística privadas portuguesas sem fins lucrativos”.

As candidaturas aos concursos de apoio à criação artística, em artes performativas, artes visuais e cinema, da Fundação Calouste Gulbenkian estão a decorrer até ao final de Abril, anunciou a instituição esta quarta-feira.

“Os apoios da Fundação Calouste Gulbenkian serão concedidos a projectos de criação artística de carácter inovador nas áreas de artes performativas - coreografia (dança) e encenação (teatro/ópera) -, artes visuais (desenho, escultura, fotografia, performance, pintura e vídeo) e cinema (realização)”, lê-se num comunicado.

As candidaturas estão abertas até 29 de Abril e podem concorrer “artistas nacionais ou estrangeiros, que trabalhem em Portugal, e instituições de produção artística privadas portuguesas sem fins lucrativos”.

Os apoios serão atribuídos “num patamar de até 10 mil euros para artistas e de 20 mil euros para instituições de produção artística”.

Os projectos escolhidos devem ser executados entre 15 de Junho deste ano e 30 de Novembro de 2024, “devendo prever uma apresentação pública, que pode ser complementada com actividade difundida através de meios digitais”.

Também até 29 de Abril, decorrem as candidaturas ao apoio à realização de exposições de artistas portugueses em França, através da delegação da Fundação Calouste Gulbenkian em Paris.

A Fundação Calouste Gulbenkian tem ainda a decorrer as candidaturas ao Apoio à Circulação Internacional nas Artes Performativas, Visuais e Cinema, “que contempla a deslocação de artistas para a apresentação de obras visuais e cinematográficas ou espectáculos em contextos internacionais de referência, assim como a deslocação de criadores estrangeiros que estejam a trabalhar em Portugal”.

Neste caso, as candidaturas, “dirigidas a pessoas colectivas sem fins lucrativos com sede em Portugal ou pessoas singulares com domicílio fiscal em Portugal”, estão abertas até 30 de Novembro.