Bruno Nogueira: “Sei que faço escolhas que vão mexer com os nervos das pessoas, é mais forte do que eu”

O novo programa de Bruno Nogueira faz comédia com raça, deficiência, peso, saúde mental. “Excluir certos temas do humor é uma forma de discriminação.” Tabu estreia-se sábado na SIC e junta o humorista aos visados durante uma semana e depois faz stand up para, espera, os fazer rir. O que o resto do público pensará, em plena tensão “cancel culture”, foge ao seu controlo.