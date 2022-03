Quarta na TV: Bond em maratona entre os Maias, vistas de Espanha e Deus Tem AIDS

CINEMA

007 - Casino Royale

Hollywood, 17h15

Daniel Craig faz hoje 53 anos e o canal dedica-lhe uma maratona com quatro dos filmes a que deu vida ao agente secreto mais famoso do cinema e, de certa forma, o reinventou. Abre com a sua estreia no papel, em 007 - Casino Royale. Realizada por Martin Campbell e baseada no primeiro livro de Ian Fleming da série James Bond, é a história de Bond ainda sem licença para matar. A primeira missão leva-o a Madagáscar para espiar um terrorista. Mas nem tudo corre como planeado e Bond resolve não se cingir às ordens do MI6. Seguem-se 007 - Quantum of Solace (às 19h40), 007 Skyfall (21h30) e 007 Spectre (23h55). Antes da maratona, às 16h30, é exibido o documentário Being James Bond, em que o actor reflecte sobre a sua jornada a interpretar o icónico espião. Inclui imagens inéditas de arquivo (desde o primeiro filme até ao mais recente, 007: Sem Tempo para Morrer) e testemunhos dos produtores Michael G. Wilson e Barbara Broccoli.

Sicário - Infiltrado

Fox Movies, 22h53

Arizona, EUA. A agente especial do FBI Kate Macer e a sua equipa descobrem dezenas de cadáveres dentro de uma casa prestes a explodir. Dois agentes são mortalmente atingidos e Kate é ferida. Dave Jennings, o seu superior, recomenda-a a Matt Graver, um representante do Ministério dos Negócios Estrangeiros que pretende juntar um grupo com alguns dos melhores agentes para encontrar o responsável pelo crime no Arizona. Apesar de relutante em aceitar a missão, Kate está decidida a fazer justiça e aceita cruzar a fronteira com o México. Mas as coisas complicam-se e ela dá-se conta de que não lhe foram facultadas todas as informações. Um thriller realizado por Denis Villeneuve, segundo um argumento de Taylor Sheridan, com Emily Blunt, Benicio del Toro e Josh Brolin nos papéis principais.

As Regras da Casa

AMC, 1h59

Realizado pelo sueco Lasse Hallström, tem por base o romance de John Irving, que adaptou o seu próprio livro ao grande ecrã. A acção situa-se no estado norte-americano do Maine, na década de 1940. O médico Wilbur Larch (Michael Caine) dirige um orfanato e, além de fazer partos de mulheres que não querem – ou não podem – ficar com os filhos, dedica-se à prática de abortos (ilegais). Pouco a pouco, o médico vai ensinando tudo o que sabe a um dos órfãos, Homer Wells (Tobey Maguire), seu protegido, na esperança de que dê continuidade ao seu trabalho. Mas chega o dia em que Homer decide fazer-se à estrada. O filme valeu a Caine o seu segundo Óscar de melhor actor secundário. Entre as sete nomeações que recebeu, As Regras da Casa conquistou ainda a estatueta dourada para o melhor argumento adaptado.

DOCUMENTÁRIOS

As Misteriosas Cidades Maias

RTP2, 20h39

Estreia. Reconstituições geradas por computador permitem viajar no tempo para conhecer as características, as proezas e também os mistérios da civilização Maia, sejam as pirâmides gigantes, as cidadelas perdidas na selva ou as façanhas científicas. A jornada começa em Chichen Itza em Teotihuacan (amanhã) e Tikal (sexta).

Foto As Misteriosas Cidades Maias

Deus Tem AIDS

RTP2, 23h27

“Uma renovada leitura do que é a vida de alguém portador” de sida. Foi assim que o júri do Festival Internacional de Cinema Queer do Porto justificou a atribuição do prémio de melhor filme ao documentário dos brasileiros Fábio Leal e Gustavo Vinagre, cujo olhar se foca nas histórias de sete artistas e na intervenção de um médico activista.

Espanha Desde o Ar: A Sua História

Odisseia, 21h38

O território espanhol mostra-se, na sua diversidade, a partir do céu, numa maratona de cinco episódios recheados de vistas aéreas sobre marcos que testemunham momentos que vão da presença romana à herança da Guerra Civil. Há mais paisagens do país logo a seguir (às 23h51) em Espanha Desde o Ar: 24 Horas, um percurso feito a partir de um helicóptero, de lés a lés.

DESPORTO

Futebol: Sporting x Porto

TVI, 20h45

Directo. O Sporting recebe o Porto na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, sob a direcção do árbitro Artur Soares Dias. Ambos os clubes somam 17 vitórias na competição, menos nove do que o recordista Benfica.