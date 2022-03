The Batman: a redundância do morcego

Comecemos por aqui: pelo cansaço que estes constantes “regressos a zero” das mitologias super-heróicas inevitavelmente criam. Desde que Michael Keaton assumiu os traços do homem morcego na versão de 1989 de Tim Burton, Robert Pattinson é o sexto actor a envergar o capuz, após Keaton, Val Kilmer, George Clooney, Christian Bale e Ben Affleck; e a nova versão de Matt Reeves (que dirigiu os últimos filmes do Planeta dos Macacos) coloca-se “fora” das cronologias anteriores, sem ter sequer pontos de contacto narrativos com o Joker de Joaquin Phoenix e Todd Phillips.