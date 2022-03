Os índios da praia fluvial

José Nascimento é um daqueles casos peculiares do cinema feito em Portugal, um realizador muito mais do que estimável mas que apenas consegue produzir a longuíssimos intervalos e parece ficar quase sempre aquém do seu verdadeiro talento. Casa Flutuante, que traz data de 2020, é apenas a quarta longa de ficção numa carreira iniciada como montador nos anos quentes do pós-25 de Abril, após Repórter X (1987), Tarde Demais (1999), ainda o seu melhor filme, e o decepcionante Lobos (2007).