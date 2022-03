Da música à arquitectura, o Concurso de Artes e Música no Alto Minho quer ver o talento jovem

O concurso, desenvolvido pela Comunidade Intermunicipal (CIM) do Alto Minho, abrange as áreas da música, media art, vídeo, arquitectura e arte pública.

A Comunidade Intermunicipal (CIM) do Alto Minho está a organizar um concurso para promover os talentos nas artes e na música dos jovens da região. O concurso integra-se no projecto RIMA - Rede Intermunicipal de Música & Arte, apoiado por fundos do programa Norte 2020, e abrange as áreas da música, media art, vídeo, arquitectura e arte pública.

Os interessados podem participar mediante o preenchimento de uma ficha de inscrição, na respectiva categoria do concurso, cumprindo as normas do regulamento existente.

Na categoria de música, são três os instrumentos a concurso, violino, flauta transversal e percussão tradicional, em dois escalões, para talentos musicais residentes, naturais, estudantes, ou que tenham uma relação directa com entidades associativas, musicais, locais e regionais, do Alto Minho. A data-limite para a inscrição, na categoria de música, termina no dia 15 de Abril.

Já nas quatro restantes categorias, media art, vídeo, arquitectura e arte pública, “os participantes poderão ser provenientes de outras localidades, fora do âmbito geográfico do Alto Minho”. Nestas categorias, a data-limite para a inscrição e submissão dos trabalhos termina no dia 20 de Abril.

O “júri seleccionará os três melhores trabalhos ou interpretações musicais para uma final, em data que será anunciada, brevemente”. O objectivo é “identificar e promover talentos artísticos” e “dar a conhecer o riquíssimo património material e imaterial do Alto Minho e os seus recursos naturais e turísticos”.

De acordo com o regulamento e com as particularidades de cada categoria, “pretende-se que os concorrentes se inspirem no Alto Minho para produzirem trabalhos artísticos que poderão vir a ser premiados com apresentações públicas e/ou exposições e com a participação de masterclasses temáticas”.

O concurso de Música e Arte “corresponde a uma das actividades do projecto RIMA, que está a ser dinamizado pela CIM Alto Minho, no âmbito do programa Norte 2020, tendo em vista a valorização do património natural e cultural e dos recursos identitários associados à música e à arte”.

A CIM do Alto Minho foi constituída em Outubro de 2008. É composta pelos 10 municípios do distrito de Viana do Castelo (Viana do Castelo, Caminha, Vila Nova de Cerveira, Valença, Paredes de Coura, Monção, Melgaço, Arcos de Valdevez, Ponte da Barca e Ponte de Lima), e serve uma população, de acordo com o Censos 2021, de 231.488 habitantes.