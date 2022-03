Novo Governo - uma demora que pode vir por bem

Precisamos de de agregar as Florestas à Agricultura e de reforçar a tutela da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária na esfera do Ministério da Agricultura.

A repetição da votação no círculo da Europa causa um atraso significativo na instalação do novo Parlamento e na tomada de posse do novo Governo. Não importa escrutinar motivos ou responsáveis por esta situação. Importa, sim, defender a ideia de que este hiato temporal pode significar uma oportunidade de ouro para António Costa refletir com profundidade, densidade e sem pressão, sobre a orgânica e composição do futuro executivo.

Esse Governo vai ter um horizonte longo de quase cinco anos, uma vez que as próximas eleições legislativas apenas deverão ter lugar em outubro de 2026. O primeiro-ministro anunciou que governar em maioria absoluta não poderá nunca significar governar com poder absoluto, mas oferece, pelo menos em teoria, perspetivas de estabilidade acrescidas. Com a maioria dos deputados no Parlamento, o Governo estará menos vulnerável a pressões e imposições negociais e está, à partida, blindado contra moções de censura, ou chumbos do Orçamento (foi, aliás, a reprovação do Orçamento de Estado que precipitou as eleições antecipadas).

Sim, este período sem Parlamento e sem Governo causa constrangimentos sociais e económicos, há decisões que ficam em suspenso e projetos que precisam de fôlego político para avançar. Mas um mês bem aproveitado pelo primeiro-ministro para preparar com profundidade e com estratégia a orgânica e a estrutura da futura administração, pode fazer, realmente, toda a diferença.

Foco-me na área da Agricultura e Florestas, setor que a Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP) representa e que, globalmente considerado, é dos mais relevantes da economia portuguesa. Em 2021, atingiu um VAB de cerca de 12 mil milhões de euros, com as suas exportações a representarem praticamente 20% das vendas totais de bens de Portugal ao exterior. Entre 2010 e 2021, as exportações agroalimentares e agroflorestais, no seu conjunto, registaram um crescimento próximo dos 50%. Ao todo, o setor representa cerca de 450 mil empregos. Mas não é apenas no peso económico que o setor assenta a sua força. O Agroflorestal desempenha um papel social e comunitário único, é um motor da coesão social e territorial e, além disso, pode ser o mais importante aliado no combate às alterações climáticas.

A nossa dimensão territorial impede-nos de sermos uma potência agrícola mundial na produção das principais commodities, como o trigo ou o milho, mas somos referência global reconhecida na produção e exportação de papel e sua pasta, de cortiça, de concentrado de tomate, frutos e legumes, azeite e vinho, e podemos ser, dentro de poucos anos, um marco na produção de frutos secos, como a amêndoa ou a noz. Outros produtos, como a fruta, as hortícolas, queijos, carnes e produtos regionais, desempenham também um papel da maior importância, identificadores da nossa gastronomia e atração valorizadora do turismo de primeira qualidade que atraímos.

Tal como atempadamente a CAP referiu, em Setembro de 2020, quando apresentou no CCB a sua “Ambição Agro 2020-30”, para nos afirmarmos de forma consistente e programática, precisamos de criar uma estratégia integrada, onde a inovação e a tecnologia, alinhadas com uma infra-estruturação e restruturação dos recursos hídricos, devidamente enquadradas no conhecimento que temos hoje sobre as alterações climáticas, nos permitam dar corpo a uma Visão de progresso e desenvolvimento sustentado e renovador.

Podemos ser, seguramente, um exemplo extraordinário de desenvolvimento e sofisticação agrícola, pecuária e florestal, geradora de emprego e riqueza, de inovação e de produtos de altíssima qualidade, crescentemente sustentáveis e indutores de externalidades positivas para o ambiente e para a biodiversidade.

PRR, Portugal 2030 e PAC, entre outros instrumentos, oferecem uma almofada financeira sólida para executar projetos de vulto e com dimensão. Precisamos, contudo, de uma orgânica governamental capaz de compreender o setor, apetrechada com competências e com peso político, para canalizar eficazmente recursos para projetos de investimento que sejam verdadeiramente agregadores de valor. Uma parceria prática e eficaz entre os Centros de Conhecimento e os produtores tem aqui uma palavra-chave e uma oportunidade ímpar para se afirmar como um verdadeiro catalisador do progresso que se impõe.

Precisamosde uma orgânica governamental capaz de compreender o setor, apetrechada com competências e com peso político,

Precisamos de nos afirmar com uma voz de peso em Bruxelas, de agregar as Florestas à Agricultura, de reforçar a tutela da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária na esfera do Ministério da Agricultura, de valorizar a Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural, de pagar atempadamente aos agricultores. E que não se menospreze a importância da Agricultura para a Coesão e Valorização do Interior. Este tempo até à constituição do próximo Governo é uma oportunidade extraordinária para refletir nestas dimensões e, com consistência, dar-lhes expressão orgânica e material.

É um compasso de espera extra, que permite a António Costa ter condições únicas para preparar um horizonte de estabilidade e crescimento como, porventura, apenas na década de 1990 se verificou. Que seja bem aproveitado e tomadas boas decisões, informadas, ponderadas e consistentes.

O autor escreve segundo o novo acordo ortográfico