A guerra ilegal como sistema

Levantaram-se entre nós muitas vozes contra o que se descreveu como falta de clareza da condenação do PCP da invasão russa. E pedir contas ao Estado português por ter participado em guerras ilegais como as da Sérvia e do Iraque?

A invasão da Ucrânia ordenada por Putin é uma grosseira violação do Direito Internacional e traz riscos gravíssimos para a paz mundial. Em cada hora que passa com tropas russas em território ucraniano aumenta o potencial para a prática de crimes de guerra e agiganta-se a escalada belicista por parte da Rússia, da NATO e da própria UE, acelerando um processo de inaceitável militarização desta última. Desde o momento em que a Rússia invadiu, é sobre ela que passaram a recair as responsabilidades principais por tudo isto. Por mais que durante 30 anos grandes potências ocidentais tenham conduzido guerras ilegais - às quais, exatamente como Putin agora, evitaram chamar “guerra” e descreveram como “operações especiais” de sinistros nomes -, por mais que as sucessivas vagas da expansão da NATO tenham sido uma evidente provocação à Rússia, nada justifica a invasão.