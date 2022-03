Os erros do Ocidente

A crónica de José Teixeira Fernandes no PÚBLICO de ontem é mais um excelente texto para nos lembrar os erros e omissões da diplomacia ocidental em todo este “caso”. Desde promessas que não se podem fazer cumprir até desconhecimento - ou esquecimento - do “peso” do factor história na relação Rússia-Ucrânia e da importância geoestratégica do território ucraniano como espaço tampão para a segurança, real ou sentida, da Rússia, (lembram-se dos mísseis de Cuba?), em todos estes aspectos o ocidente falhou rotundamente.

A política internacional e segurança das nações não são para meninos de coro e os erros de percepção e de acção pagam-se caro. Neste caso quem os está a pagar é o povo da Ucrânia que sofre uma guerra que, obviamente, jamais poderá vencer. Muita gente vai morrer, muito património vai ser destruído e muitas ilusões vão perder-se. Os riscos duma escalada nuclear existem embora se espere - eu espero - que ela não venha a acontecer.

Agora aplicam-se sanções económicas e fazem-se missas, manifestações e afirmações de pesar e solidariedade com o povo ucraniano, tudo muito bonito mas de efeito prático nulo ou reduzido. Provocar um urso sem ter uma boa carabina para o deter acaba sempre na morte ou na fuga apressada do provocador.

Jorge Mónica, Parede

O fim do PCP

Muita da condescendência que temos tido, cidadãos de esquerda independentes, com alguns dos dislates que, ao longo dos anos, o PCP tem produzido em comentários a eventos ocorridos noutros países, assenta no papel positivo, efectivo, que, em Portugal, o partido sempre teve na defesa dos cidadãos mais desfavorecidos/vulneráveis, e nomeadamente dos trabalhadores.

Nas primeiras reacções ao ataque à Ucrânia, parece ficar claro que o PCP se esqueceu do verdadeiro significado da terceira palavra do seu nome, o ser português. Como sugere José Pacheco Pereira no seu artigo de sábado, cujo título sintetiza bem o essencial, não há nesta situação espaço para tomadas de posição cinzentas. Por muito coloridas que possam e devam ser as análises à situação, a condenação tem de ser inequívoca e sem ambiguidades.

Numa altura em que é crítico para o PCP cativar as novas gerações para combates que, em Portugal, são da maior importância, este desfasamento da realidade, este pseudo alinhamento num primário anti-anti-comunismo-primário, é incompreensível para o cidadão comum, comprometendo de forma, agora irreversível, o seu futuro.

João Silva, Lisboa

Cúmplices da agressão

Se dúvidas existissem quanto ao respeito pelos Direitos Humanos por parte do PCP, elas deixaram de existir a partir do momento em que este foi o único partido que em sede parlamentar não condenou o ataque da Rússia ao seu vizinho ucraniano, bastando recuar algumas décadas para percebermos que as ditaduras comunistas oprimem os cidadãos, limitam a sua liberdade de expressão e prendem os seus opositores, o que levou a que a antiga União Soviética fosse muitas vezes apelidada como a cortina de ferro.

Entre 1985 e 1991, a glasnost e a perestroika foram as políticas reformistas implementadas por Mikhail Gorbachov, numa tentativa de ultrapassar a crise social vivida no então Bloco de Leste, o que veio dar origem à queda do muro de Berlim e ao desmembramento da União Soviética, bem como ao reencontro de famílias separadas pela guerra, o que é uma prova de que a única coisa que o comunismo consegue é o totalitarismo e o isolamento social.

Não se entende muito bem como é que alguém pode ter no seu discurso político habitual as expressões “Trabalhadores e o Povo” e depois adopta uma posição neutra na condenação a um agressor, onde o regime tem supostas preocupações sociais de bem-estar com os cidadãos, mas posteriormente subjuga o seu povo às suas vontades, querendo reescrever a história sem se importar com aqueles aos quais faz sofrer.

Américo Lourenço, Sines

Jornalismo em tempo de guerra

O PÚBLICO ao abrir as notícias sobre a invasão russa da Ucrânia coloca o jornalismo ao serviço da comunidade. “Jornalismo em tempo de guerra”, de Manuel Carvalho é um convite à leitura e à reflexão. Viver é cada vez mais difícil. Manter um jornal livre de amarras de lobbies e interesses obscuros é tarefa hercúlea. No entanto, os 32 anos de PÚBLICO deram-nos algumas das melhores reportagens e artigos de opinião de incontornáveis colunistas. As Cartas ao director são a prova da abertura deste jornal à comunidade leitora e opinadora. Saudações a quem faz neste jornal um jornalismo diferente da insípida norma do vulgar.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim