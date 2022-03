A actuação de diplomatas portugueses durante a II Guerra Mundial

“Incrível, como se conhece tão pouco o papel de Portugal no período da II Guerra Mundial e do Holocausto”. Foi assim que se expressou a responsável pela organização das conferências em torno da exposição, Os diplomatas face à Shoá (Holocausto), patente no Mémorial de la Shoah, em Paris. No passado 13 de Fevereiro, a conferência foi dedicada ao tema “Diplomacia dos países neutros”, na qual foram abordadas pelos historiadores Corry Guttdstadt, François Wisard e por mim própria, respectivamente, os casos da Turquia, Suíça e Portugal. A conferência pode ser visionada em https://www.facebook.com/MemorialShoah/videos/494876502242232.