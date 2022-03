Zelenskii aplaudido de pé no Parlamento Europeu: "Provem-nos que estão connosco"

O hemiciclo do Parlamento Europeu, pintado com as cores da bandeira da Ucrânia, aplaudiu de pé as palavras do Presidente Volodimir Zelenskii, que, numa breve mensagem por videoconferência aos eurodeputados e líderes europeus que participam numa sessão plenária extraordinária para discutir a invasão da Rússia, repetiu o seu apelo para a adesão do seu país à União Europeia.

“Todas as cidades do nosso país estão cercadas, mas não vamos quebrar. A nossa população está muito motivada na sua luta pela liberdade”, afirmou Zelenskii, que agradeceu o apoio, inclusive militar, que recebeu dos parceiros europeus. “Estamos a lutar pela nossa sobrevivência. Mas também estamos a lutar para ser membros iguais da Europa. E acredito que estamos a mostrar a todos que somos fortes, e que com a Ucrânia a UE vai ser muito mais forte”, declarou.

O Parlamento Europeu aprovou com 637 votos a favor, 13 contra e 26 abstenções, uma resolução a condenar “com a maior firmeza e veemência” a agressão militar não provocada e injustificada da Federação Russa contra a Ucrânia, e manifestar a sua total solidariedade ao povo ucraniano, “que já sofreu oito anos de guerra no seu país” e enfrenta agora uma ameaça existencial, com as tropas russas em marcha para Kiev.

Saiba mais aqui.