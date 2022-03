Russos atacam edifício do governo em Kharkiv

Na cidade de Kharkiv, o exército russo definiu como alvo um edifício de Governo. Às 8h02 locais (menos duas horas em Portugal), foi disparado um míssil que atingiu a rua junto ao edifício da administração regional. Como se vê nas imagens e de acordo com o site noticioso The Kyiv Independent, a explosão aconteceu numa área frequentada por vários carros em movimento. O ataque provocou pelo menos dez mortos e 35 feridos, de acordo com uma publicação do adjunto do Ministério do Interior, Anton Heraschenko, citada pela Sky News.