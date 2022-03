O conflito na Ucrânia visto pela mira de um sniper

O tamanho descomunal da estátua da Mãe Rússia que celebra a vitória do Exército Vermelho sobre as tropas nazis em Estalinegrado, em 1943, é mais do que um testemunho de uma extraordinária façanha militar. Com os seus 87 metros de altura, a estátua de uma mulher empunhando uma espada ilustra a crença de que “o exército que venceu em Estalinegrado é invencível”. O complexo, numa elevação na margem direita do Volga, onde há chamas eternas com música de Schumann, frequentes paradas militares e tumbas glorificadoras do heroísmo e da guerra, voltou a ser com Vladimir Putin o que fora no tempo soviético: um lugar para a exaltação do imperialismo russo e do seu poder militar.