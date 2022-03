Gares Marítimas de Alcântara, “depositárias de histórias vivas”, entre 25 lugares no mundo a preservar

Pela sua “importância cultural extraordinária”, pelos “desafios globais” que enfrentam e que “requerem uma preservação urgente e vital para as comunidades locais”, as Gares Marítimas de Alcântara e Rocha do Conde d’Óbidos, e os murais que nelas habitam, estão entre os 25 lugares no mundo a salvaguardar. Os dois edifícios figuram na lista anunciada na terça-feira pela World Monuments Fund (WMF), uma organização não-governamental internacional com sede em Nova Iorque, que se dedica à preservação de lugares com valor histórico e cultural e que já financiou parcialmente intervenções em monumentos portugueses, como o Mosteiro dos Jerónimos, a estátua equestre de D. José I ou o Jardim Botânico de Lisboa.