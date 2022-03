Festival de Caminhadas no Gerês: a descoberta passo a passo do património natural

O festival que celebra as andanças pelo Gerês volta a 26 e 27 de Março com uma série de passeios guiados. A participação é grautita para quem ficar alojado nos estabelecimentos hoteleiros aderentes: há três dezenas à escolha. As inscrições estão abertas até 22 de Março.

O Festival de Caminhadas no Gerês prepara-se para celebrar a sua 9.ª edição, um evento que centraliza uma série de caminhadas, para todos os níveis, e que lembra que ao longo do ano há mais de uma centena de visitas guiadas programadas.

Marcado para os dias 26 e 27 de Março, vai focar-se em “percorrer trilhos na envolvente da aldeia de Campo dos Abades - Santa Isabel do Monte”. Uma área, sublinha a organização, “cujo património natural e paisagístico é de inegável valor”.

Organizado pela associação Gerês Viver Turismo e com o apoio da câmara de Terras de Bouro, tem a participação de seis empresas de animação turística que operam no Gerês. A mais-valia é que os seus “profissionais são profundamente conhecedores do território”.

Tanto no sábado como no domingo haverá três caminhadas guiadas. Os trilhos propostos são circulares e pensados para cada nível de dificuldade: de fácil a difícil. Cada um sabe das suas pernas, portanto há que escolher bem. O certo é que, para retemperar forças, no final de cada manhã de caminhadas há caldo no pote, o caldo minhoto tradicional feito em pote de ferro e posto ao lume numa fogueira de lenha. Brinde: os caminhantes poderão ficar com a malga do caldo como recordação.

Foto Montes Abades Gerês Viver Turismo

Conforme os trilhos escolhidos (com inscrições até às 12h de 22 de Março, que podem fechar antes caso se atinja o número máximo de inscrições), o passeio poderá ir pelos “ancestrais caminhos rurais do Lugar de Montes Abades”, visitar Rebordochão e Ventoselo​, fazer parte da Levada dos Moinhos, subir à Aldeia da Serra, ir por caminhos rurais e de pastores, serpentear por aldeias de montanha, conhecer e Serra de Santa Isabel e espreitar o miradouro de São Bento, até cumprimentar ao longe manadas de Garranos Selvagens.

Para escolher e reservar (caso não esteja num dos hotéis parceiros da iniciativa, se estiver deve inscrever-se no mesmo) tem toda a informação no site. “A inscrição inclui seguro e serviço de guia”.

Cada pessoa pode efectuar a inscrição em dois trilhos (um no sábado, um no domingo). É grátis para quem ficar alojado nas cerca de 30 instalações hoteleiras aderentes; caso contrário, fica por 10€ para um dia, 15€ para os dois dias.

O “objectivo principal” do festival, lembra a Associação Gerês Viver Turismo, é a “promoção do Gerês enquanto destino turístico com condições ímpares para a prática de actividades de lazer na Natureza”, mas sem esquecer a “sensibilização para a preservação da Natureza” e a prática das “actividades em montanha de forma segura e responsável”.