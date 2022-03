Bolsas europeias caem, petróleo sobe, rublo recupera

Bolsa europeias seguem esta manhã no vermelho. Barril de Brent segue acima dos 102 dólares e moeda russa recupera no segundo dia de negociação após serem conhecidas as últimas, e mais pesadas, sanções económicas e financeiras à Rússia.

As principais praças europeias seguiam esta manhã a recuar entre acima de 2% - com Lisboa a ser excepção, a ceder apenas 0,47% – naquele que é o segundo dia de negociação após a União Europeia, EUA, Reino Unido, Japão e Suíça, entre outros, terem adoptado um pacote de sanções económicas e financeiras à Rússia, na sequência da invasão da Ucrânia.

O índice europeu Stoxx 600 (que reúne coadas de vários mercados) recuava 1,84%, com o alemão Dax a cair 2,83%, o francês CAC 40 a desvalorizar 3,27%, o italiano FTSE MIB a perder 2,63% e o britânico FTSE 100 a ceder 1,27%. Na Península Ibérica, o espanhol IBEX 35 descia 2,03%, sendo o português PSI20 um dos índices europeus menos penalizados, recuando 0,47% a meio desta sessão.

As bolsas asiáticas, já encerradas a esta hora, fecharam na sua maioria com ganhos – os nipónicos Nikkei 225 e Topix fecharam a ganhar 1,2% e 0,54%, respectivamente, e o Hang Seng, de Hong Kong, valorizou 0,21%.

A bolsa de Moscovo vai estar, pelo segundo dia consecutivo, encerrada esta terça-feira, depois de na passada semana ter sofrido quedas históricas de 33% (Moex) e de 38% (RTS) dos seus principais índices.

A moeda russa, o rublo, recuperava esta manhã, face ao dólar, face às perdas sofridas na negociação de segunda-feira, apoiado na decisão do banco central russo passar a principal da taxa de juro de 9,5% para 20% após serem conhecidas as sanções ocidentais.

No petróleo, os contratos de entrega futura de crude do Mar do Norte (Brent), referência para as economias europeias, estavam acima dos 103 dólares por barril na praça de Londres, avançando 5,19% face ao fecho desta segunda-feira, enquanto o WTI seguia nos 99,66 dólares, valorizando 4,12%.