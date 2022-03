Treinador alemão do Lokomotiv demite-se por causa da invasão russa

Também o ex-avançado ucraniano do Liverpool Andriy Voronin deixou o cargo de técnico-adjunto do Dínamo de Moscovo e o guarda-redes ucraniano Yaroslav Hodzyur decidiu sair de outra equipa russa, o Ural Yekaterinburg.

Em protesto contra a invasão da Ucrânia pela Rússia, o treinador alemão Marcus Gisdol demitiu-se do Lokomotiv Moscovo, da Liga russa, cargo que ocupava há quatro meses.

O clube russo, que é propriedade da empresa de caminhos-de-ferro do país, colocada sob sanções dos Estados Unidos na sequência da Guerra na Ucrânia, limitou-se a informar que Gisdol tinha sido afastado do cargo, mas este, em declarações ao jornal alemão Bild, afirmou que a decisão de se afastar partiu de si e que se tratava de um gesto de protesto por estar a trabalhar num país cujo chefe de Estado “é responsável por uma guerra de agressão” no meio da Europa.

“Não concebo estar a treinar os meus jogadores, em Moscovo, exigindo-lhes profissionalismo, e a alguns quilómetros de distância estarem a ser dadas ordens que implicam enorme sofrimento a todo um povo”, explicou o treinador alemão, que tinha sido contratado em Outubro do ano passado, justamente pelo director desportivo Ralf Rangnick, seu compatriota, e actual treinador do Manchester United, no qual alinham os internacionais lusos Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo.

