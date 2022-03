Seleccionador russo queria play-off decidido em campo

Valery Karpin, seleccionador russo, lamentou que a FIFA e a UEFA tenham decidido excluir a selecção das provas internacionais, impedindo-a de estar no play-off de acesso ao Mundial 2022.

“Os rapazes tinham um sonho que agora acabou. Não é preciso dizer que estamos todos muito desiludidos. Queríamos que o vencedor do play-off fosse determinado em campo e é uma pena para os jogadores que sonhavam com o Mundial de 2022 e que agora perderam essa esperança”, argumentou, numa retórica semelhante à da Federação Russa de Futebol.

O técnico apelou ainda a que as sanções “sejam retiradas rapidamente e que o futebol russo possa voltar aos palcos internacionais”.

A Rússia tinha no play-off do Mundial um duelo marcado com a Polónia e o vencedor iria defrontar o Suécia ou a República Checa na ronda final de acesso à prova do Qatar.