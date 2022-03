Terça na TV: cenas de Ferrara e Alves do Ó entre mulheres, animais e animações especiais

CINEMA

Golpe de Sol

RTP1, 22h46

Joana, Simão e Vasco vão passar um fim-de-semana na casa de férias de Francisco. Tudo corre bem até saberem que se vai juntar a eles um amigo comum. Gera-se um desconforto difícil de disfarçar. É que esse amigo deixou feridas por cicatrizar em todos eles. Ricardo Pereira, Oceana Basílio, Nuno Pardal e Ricardo Barbosa ocupam os papéis principais do filme que Vicente Alves do Ó escreveu e realizou.

Pasolini

RTP2, 23h23

Roma, Novembro de 1975. Pier Paolo Pasolini, cineasta, poeta e escritor, é simultaneamente objecto de admiração, estranheza e repúdio. No último dia da sua vida, encontra a mãe e, mais tarde, os amigos mais próximos. À noite, decide sair. Na madrugada seguinte, é encontrado morto numa praia nos arredores da cidade, alegadamente por Giuseppe Pelosi, um jovem prostituto de 17 anos. Abel Ferrara realiza este filme que, nas palavras do actor Willem Dafoe (que o protagoniza), pretende “estar dentro da cabeça de Pasolini”.

SÉRIES

Younger

AXN White, 21h25

Começa, com episódio duplo, a segunda época da série baseada no romance homónimo de Pamela Redmond Satran. Assinada por Darren Star (Febre em Beverly Hills, Melrose Place, Sexo e a Cidade, Emily in Paris), é protagonizada por Sutton Foster no papel de Liza, uma mãe solteira de 40 anos que se faz passar por uma mulher de 26 para conseguir (e manter) um emprego.

Astrid e Raphaëlle

Fox Crime, 22h

Estreia da segunda temporada. Um advogado é morto a tiro perante 12 pessoas, mas todas as testemunhas negam ter visto ou ouvido alguma coisa. Assim abrem os novos episódios da série francófona de investigação criminal protagonizada por uma dupla feminina. Astrid (Sara Mortensen) tem uma memória excepcional mas, por causa da síndrome de Asperger, também tem dificuldade em socializar. Trabalha como arquivista numa esquadra onde é “recrutada” para a resolução de casos pela comandante, Raphaëlle (Lola Dewaere), que, em contrapartida, a vai ajudar a integrar-se.

DOCUMENTÁRIOS

O Zoo de Sydney: Animais Protegidos

Odisseia, 16h

Estreia. Como tratar um gorila alfa que pesa quase 200 quilos? Ou uma cria de rinoceronte-branco super-protegida pela mãe? Como refrescar os elefantes quando a Austrália regista as mais elevadas temperaturas de sempre? E estarão os pinguins a pôr ovos? Eis alguns dos desafios encontrados pelos veterinários e tratadores do centenário Zoológico de Taronga, situado no porto de Sydney. Narrada por Naomi Watts, esta série documental acompanha esse trabalho de bastidores ao longo de dez episódios. São debitados à terça-feira, sempre em dose dupla.

Lago Balaton: O Paraíso Escondido da Europa

RTP2, 16h11

Apelidado de “mar húngaro”, o Lago Balaton é o maior corpo de água doce da Europa Central e as suas margens são o habitat de uma grande variedade de animais.

INFANTIL

Ovelha Choné: A Quinta Contra-Ataca (V. Orig.)

Panda, 10h30

A ovelha Choné e o seu rebanho vivem tranquilos, sob a protecção de um agricultor bonacheirão e do seu cão pastor. Tudo muda quando um extraterrestre aterra na quinta. É amistoso e perdeu-se da família. Todos se juntam então na missão de ajudar o forasteiro a regressar ao seu planeta antes que cientistas mal-intencionados o capturem. Saída dos estúdios Aardman e protagonizada pela personagem criada por Nick Park, esta comédia animada abre uma programação especial de Carnaval, por onde desfilam episódios especiais de Dragões: Pilotos de Resgate (às 12h), uma maratona da Ilha do Panda (16h30) e outra de Super Wings (às 20h).

Força Ralph (V. Port.)

Disney Channel, 11h35

Ralph é o vilão de um popular jogo de arcada que almeja ser, por uma vez, o “bom da fita”. Para ganhar uma medalha de herói, infiltra-se num jogo de guerra. Depois, vai parar a outro, de corridas, onde tudo é feito de doces. Ali vive Vanellope von Schweetz, uma menina especial que se tornará a sua aliada improvável para travar uma ameaça que paira sobre todos os videojogos. Realizado por Rich Moore, Força Ralph foi nomeado para o Óscar de melhor filme de animação.