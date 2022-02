Marco António Costa pede que acabe “tacticismo passivo” e elogia coerência de Pinto Luz

O antigo dirigente considera que Rui Rio deveria marcar para “o mais depressa possível” as eleições internas do partido.

O antigo vice-presidente do PSD Marco António Costa apelou a que acabe o “tacticismo passivo” no partido e, em entrevista à Rádio Renascença, apontou Miguel Pinto Luz como “a única voz coerente e estruturada” dos tempos recentes.

No entanto, questionado se o actual vice-presidente da Câmara de Cascais seria o melhor candidato à liderança do PSD - nome que já apoiou nas directas de 2020 -, Marco António Costa inclui o antigo líder da distrital de Lisboa num conjunto de personalidades que “devem conversar” para, em conjunto, “construírem uma solução” para o futuro do partido.

“O engenheiro Miguel Pinto Luz é sem dúvida uma referência, um autarca reconhecido, moderno e competente, mas não se esgota aqui”, afirmou, elogiando igualmente Jorge Moreira da Silva e Luís Montenegro, que classificou como “capaz, competente e corajoso”. Sobre o antigo líder parlamentar do PSD, que tem sido o nome mais apontado para suceder a Rui Rio, Marco António Costa considerou-o mesmo “uma pessoa habilitadíssima para ser líder do partido”.

“Também me surpreende esta passividade de muitas destas pessoas que tenho como muito corajosas e determinadas. É preciso a coragem voltar ao PSD para que estas pessoas, quando chegarem os tempos que consideram adequados, voltem à actividade política”, afirmou.

Incluindo ainda neste grupo os eurodeputados Paulo Rangel e José Manuel Fernandes e o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas (embora defendendo que este tem de se concentrar na autarquia), Marco António Costa considerou que “estas pessoas têm uma obrigação de se juntarem e em conjunto construírem uma solução”. “Não podemos continuar a cavar trincheiras, temos de construir pontes”, defendeu.

Questionado se o actual presidente do PSD já se deveria ter demitido, o antigo dirigente respondeu que Rui Rio poderá também dar “um contributo” para o futuro do partido marcando “o mais depressa possível eleições internas”.

“Eu fico com a ideia de que o partido hoje vive transversalmente um tacticismo passivo. Há o tacticismo activo em que as pessoas tomam opções tácticas por acção, neste caso é por omissão de uma forma geral. Isso é grave, o PSD não pode estar parado”, considerou.

Marco António Costa incluiu neste clima quer o presidente do partido, “que aos olhos dos portugueses está de saída”, mas também “um conjunto de putativos candidatos que não se pronunciam e andam tacticamente a ver se avançam ou não”. Questionado se seria possível estes avançarem, mesmo sem a marcação do calendário eleitoral interno, o antigo secretário de Estado disse não querer fazer juízos de valor, mas elogiou a postura de Pinto Luz.

“Em certa medida, o engenheiro Miguel Pinto Luz tem sido, quer no congresso que se realizou após as directas quer no último Conselho Nacional, a única voz coerente e estruturada relativamente ao momento que se está a viver”, defendeu.

Na entrevista à Renascença, Marco António Costa incluiu igualmente neste momento de “tacticismo passivo” as estruturas distritais do PSD. “Estávamos habituados - pelo menos no meu tempo - que as organizações distritais fossem, em momentos críticos da vida do partido, determinantes nas decisões que tivessem de ser tomadas, sinto também aí um certo tacticismo passivo”, afirmou.

No passado sábado, depois de seis horas de reunião, o Conselho Nacional do PSD terminou com poucos avanços sobre o calendário interno e nenhum quanto a possíveis candidatos à liderança, tendo sido aprovada uma proposta subscrita pela maioria das distritais para que, num prazo máximo de vinte dias (até 11 de Março), se realize uma nova reunião deste órgão para aprovar o calendário de eleições directas e Congresso.

No entanto, o presidente do Conselho Nacional, Paulo Mota Pinto, afirmou nessa ocasião que só será marcada nova reunião depois de Rui Rio e a direcção abrirem o processo eleitoral. De acordo com fontes da direcção, esse próximo Conselho Nacional deverá realizar-se em meados de Março, apenas depois da repetição das eleições na Europa (em 12 e 13 de Março), mas a Comissão Política Nacional irá reunir-se antes para aprovar a proposta de calendário eleitoral interno.