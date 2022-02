Como a paixão pelo clima se tornou na vida deste jovem meteorologista americano (que é uma estrela)

Apaixonado pelo clima desde criança, o meteorologista norte-americano Matthew Cappucci, de 24 anos, trabalha para o The Washington Post , a FOX 5 DC e para a rádio da capital dos Estados Unidos. A sua missão principal é ensinar as pessoas sobre a atmosfera e, assim, o mundo.

Com uma vida desde sempre “repleta de clima”, Matthew Cappucci, natural de Plymouth, Massachusetts, conseguiu fazer do seu fascínio pela meteorologia o seu trabalho. Com apenas 24 anos, tornou-se rapidamente num dos meteorologistas mais promissores dos Estados Unidos, destacando-se pela sua abordagem mais “informal” e pelo facto de ir para o terreno em vez de permanecer num estúdio, qualidades que até o tornaram numa “estrela” nas redes sociais.