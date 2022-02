A Casa Rosa, uma radionovela

MARTA - VIDEO-PORTEIRA

Responda sucintamente com um “sim” ou com um “não” às perguntas que lhe vou fazer. Acredita na existência de uma casa portuguesa?

MANUELA SIRACUSA

Não só acreditamos na casa portuguesa como também na sua natureza intrinsecamente divina. Tal como ficou patente na primeira exposição do Mundo Português, a evidente existênc...

MARTA - VIDEO-PORTEIRA

O conselho de administração da Casa Rosa no seguimento de uma tradição ancestral que remonta ao reinado de D. Manuel, não reconhece qualquer validade às vozes femininas da arquitectura Portuguesa. Se tem algo a dizer, faça-o! Através de obra construída e não apenas com projectos vagos, pesquisa académica, lamentos banais acerca da descriminação de género ou pior ainda: casando-se com um crítico de arquitectura. Mais ainda informamos que esta casa é Rosa mas sem quotas.

MANUELA SIRACUSA (entredentes)

Olha-me esta cabra!

MARTA - VIDEO-PORTEIRA

Vou repetir a pergunta: Acredita na existência de uma casa portuguesa?

JOAQUIM GALAPAGOS

Sim!

MARTA - VIDEO-PORTEIRA

Acredita que o telhado com quatro águas é o único que responde plenamente às exigências da vida moderna?

JOAQUIM GALAPAGOS

Não!

MARTA - VIDEO-PORTEIRA

Aprovaria a obrigatoriedade para todos os novos edifícios do rodapé com 15 centímetros?

JOAQUIM GALAPAGOS

Não!

MARTA - VIDEO-PORTEIRA

Nos últimos 14 dias sentiu qualquer aversão ou repúdio por um edifício?

JOAQUIM GALAPAGOS

Sim! O que mais não falta são maus edifí...

MARTA - VIDEO-PORTEIRA

Peço-lhe que se limite a responder com um sim ou um não.

JOAQUIM GALAPAGOS

Sim.

MARTA - VIDEO-PORTEIRA

Essa aversão foi acompanhada por falta de ar, vómitos, febre ou perda do paladar?

JOAQUIM GALAPAGOS

Não!

MARTA - VIDEO-PORTEIRA

Nos últimos 14 dias esteve em contacto directo e não protegido com o arquitecto ou engenheiro de um desses edifícios deploráveis?

JOAQUIM GALAPAGOS

Não!