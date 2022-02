"Estamos a fugir com as nossas crianças para lhes salvar a vida"

No maior conflito europeu desde a Segunda Guerra Mundial, mulheres e crianças ucranianas deixam os seus maridos e pais para trás depois de as autoridades terem ordenado que os homens de 18 a 60 anos ficassem e combatessem as forças do Kremlin.

"Deixámos o meu pai em Kiev. Vai vender coisas e ajudar os nossos heróis, o nosso exército, ele pode até lutar", disse Mark Goncharuk, um rapaz em lágrimas, enquanto ele e a família fugiam da capital em direcção à fronteira com a Polónia. Conseguiram boleia para fazer parte do caminho, escapando assim a andar a pé vários quilómetros na neve com temperaturas negativas.

À medida que os mísseis caíram sobre as cidades ucranianas, cerca de 400.000 civis ucranianos, principalmente mulheres e crianças, fugiram para países vizinhos.