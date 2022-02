Guardas que defendiam ilha ucraniana de Zmiinii podem afinal estar vivos

Os treze guardas fronteiriços que desafiaram um navio de guerra russo quando defendiam a ilha ucraniana de Zmiinii podem, afinal, estar vivos. “Temos forte convicção de que todos os defensores ucranianos da Ilha Zmiinii podem estar vivos”, avançou o Serviço de Guarda de Fronteiras da Ucrânia, numa publicação na rede social Facebook.

De acordo com a imprensa russa, os militares foram enviados para Sebastopol, na Crimeia, cidade reconhecida pelos membros da ONU como pertencente à Ucrânia e administrada pelo Governo russo.

No primeiro dia de combate, quinta-feira, dia 24 de Fevereiro, o presidente ucraniano Volodimir Zelenskii lamentou, em conferência de imprensa, a morte de todos militares que se recusaram a baixar as armas perante a chegada do navio de guerra russo, anunciando que os mesmos receberiam o título póstumo de “Heróis da Nação”.

A notícia tornou-se viral nas redes sociais depois de terem surgido gravações que mostravam a acção de resistência. Uma gravação partilhada no TikTok mostrava o que parecia ser um guarda fronteiriço, mais tarde identificado como um jovem de 23 anos natural de Odessa, a praguejar depois de ter sido atingido.

Do lado russo, que sempre rejeitou a morte dos soldados, a versão era diferente. O major-general Igor Konashenkov, porta-voz do Ministério da Defesa anunciou a rendição perto de Nikolayevsk. “Serão devolvidos às suas famílias em breve”, revelou.

Segundo a CNN, no ataque foram destruídas todas as infra-estruturas e a ilha foi capturada.

A possível localização renovou a esperança à SBGS e Forças Armadas ucranianas que estão, neste momento, a trabalhar na identificação dos soldados. “Esperamos sinceramente que os rapazes regressem a casa o mais depressa possível, e as informações recebidas no momento do ataque não serão confirmadas. Glória aos defensores ucranianos!!!”