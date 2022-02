A nova personalidade da Europa

Perante a agressão da Rússia, a União Europeia (UE) ou acertava a sua agenda com o relógio do tempo ou ficava refém do seu passado idílico. Preferiu existir.

No calor dos acontecimentos, nem sempre se percebe o que muda para sempre. É essa a desvantagem do jornalismo em relação à História. Mas há momentos em que, mesmo a quente, percebemos que tudo muda dramaticamente. Aconteceu neste domingo, em resposta à agressão da Rússia à Ucrânia. Fosse por iniciativas dos estados ou pela ousadia da Comissão Europeia, a Europa viveu um momento de refundação. A quietude previsível que vinha desde 1945 acabou. A União Europeia (UE) ou acertava a sua agenda com o relógio do tempo ou ficava refém do seu passado idílico. Preferiu existir.