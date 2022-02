Trabalhadores não docentes concentrados junto a escola de Lisboa contra despedimento

No seu último dia de trabalho, os nove trabalhadores não docentes da Escola Secundária D. Filipa de Lencastre cujo contrato não foi renovado pela Câmara de Lisboa concentraram-se esta manhã em protesto. Luís Esteves, dirigente sindical considera a situação destes funcionários “inaceitável”.

Mais de duas dezenas de pessoas estão concentradas desde as 8h junto à Escola Secundária D. Filipa de Lencastre, em Lisboa, contra o despedimento de nove trabalhadores não docentes daquele estabelecimento escolar, disse à Lusa fonte sindical.

Estes nove trabalhadores não docentes das escolas sob gestão da Câmara Municipal de Lisboa (CML) fazem parte de um grupo de 40 pessoas que cumprem o último dia de trabalho esta segunda-feira.

Em declarações à agência Lusa, Luís Esteves, dirigente do Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas (STFPSSRA), disse que os trabalhadores estão contra a não-renovação dos contratos de trabalho a termo certo e contra a proposta de recibos verdes da CML.

De acordo com Luís Esteves, a câmara atrasou-se com a abertura de um novo concurso, que deveria ter sido há mais de um ano para garantir a continuação destes trabalhadores não docentes.

“Em vez de prorrogar os contratos dos trabalhadores, pelo menos enquanto o concurso decorre, despede os trabalhadores de forma inaceitável. Os contratos destes trabalhadores terminam hoje”, frisou.

Segundo o dirigente sindical, a solução proposta passa pelos recibos verdes. “Os nove trabalhadores despedidos desta escola fazem parte de um lote de 40 no total de Lisboa. O que nós dizemos é que era perfeitamente possível fazer uma prorrogação do contrato enquanto o concurso decorre, mas dizem-nos que a prorrogação é ilegal e nós perguntamos se a proposta a recibos verdes tem alguma legalidade? O recibo verde é uma forma de contratação para quem não tem horário nem chefia e não é o caso aqui”, sublinhou.

Luís Esteves alertou que no caso da Escola Secundária D. Filipa de Lencastre a situação é ainda mais difícil, uma vez que em cerca de 20 trabalhadores, nove vão sair. “É o último dia de trabalho. A direcção da escola, que apoia o protesto, diz que tem um impacto forte no funcionamento do estabelecimento de ensino. São quase metade dos trabalhadores não docentes a ser mandados embora. É muito triste”, disse.

O sindicalista disse ainda que alguns trabalhadores poderão aceitar o recibo verde devido às circunstâncias em que estão, mas há outros que vão ficar numa situação de desemprego.

Os 40 trabalhadores já tinham realizado um protesto na quinta-feira passada frente à Câmara Municipal de Lisboa contra a não-renovação dos contratos de trabalho a termo certo e contra a proposta de recibos verdes.